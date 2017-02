O jornal Expresso recebeu do senhor Sander van Gelder o pedido de publicação de direito de resposta e de rectificação à notícia "Rui Horta e Costa, arguido na Operação Marquês sai da administração dos CTT", nos seguintes termos:

1. O Senhor Sander van Gelder foi o anterior presidente do Conselho de Administração e proprietário do Grupo de empresas de \/ale do Lobo, tendo vendido no ano de 2006 a sua participação em tais empresas aos atuais acionistas;

2. Nessa data o Senhor Sander van Gelder renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Grupo de empresas de Vale do Lobo e deixou de ter qualquer participação ou ligação com tais empresas;

3. Não corresponde à verdade que o Senhor Sander van Gelder tenha participado em qualquer negócio de venda de um lote de terreno em Vale do Lobo e que nesse seguimento tenha recebido ou pago qualquer parcela de dinheiro não declarada;

4. O Senhor Sander van Gelder é um cidadão respeitado, que contribuiu largamente para o desenvolvimento das empresas do grupo de Vale do Lobo e do ”resort" por estas gerido, bem como para a região do Algarve, tendo recebido por diversas vezes a Medalha de Mérito Turístico; e vê agora o seu nome erroneamente envolvido com a presente noticia, o que afecta a sua reputação;

5. Assim, desde já se requer que as afirmações inveridicas constantes da V. notícia publicada a 9 de fevereiro de 2017 sejam devidamente retificadas como exposto supra.

Nota da Direção

A notícia do Expresso, intitulada "Rui Horta e Costa, arguido na Operação Marquês, sai da administração dos CTT", informação confirmada e que o Direito de Resposta não contesta, cita informações divulgadas nesse dia em revista de imprensa, sendo essas as informações que são contestadas.