Erro obriga a repetição do sorteio da Liga

"Pedimos desculpa", disse a diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol, depois de se verificar um erro na leitura de um número do sorteio. Mas tudo não passou de um incidente. O novo calendário já aí está

À segunda foi de vez. O sorteio das competições da Liga, transmitido ontem à noite, teve de ser repetido devido a um erro na leitura de um número. "Um dos números, que foi apresentado como sendo um 9 pela colaboradora que estava no palco, era na veradde um 6", explicou Sónia Carneiro, a diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol. Dado que o erro resultou na chave errada, "o calendário que foi gerado não é o calendário correto", acrescentou, pedindo desculpa numa declaração aos jornalistas.

Na nova e definitiva versão do sorteio, o Benfica recebe o Sporting na terceira jornada, a 26 de agosto e o FC Porto na sétima, a 7 de outubro. O Sporting, por sua parte, encerra a primeira volta recebendo o FC Porto no dia 12 de janeiro de 2019 e o Benfica a 3 de fevereiro. E enquanto os encarnados jogam contra o FC Porto no Dragão a 3 de março, os leões defrontam os azuis e brancos na 34ª e última jornada da prova, a 19 de maio.