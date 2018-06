Portugal conquista quatro medalhas na canoagem. Duas são de ouro

A seleção portuguesa de canoagem encerrou este sábado o Europeu com três medalhas, uma de ouro por Joana Vasconcelos e Teresa Portela e duas por Fernando Pimenta, que já se tinha sagrado tricampeão em K1 1.000 metros.

Depois do triunfo de sábado, Fernando Pimenta voltou a subir ao pódio, duas vezes, para receber a medalha de prata em K1 5.000 metros, distância na qual é campeão do mundo, repetindo o resultado de 2017, e para o bronze em K1 500.

Além do canoísta do Benfica, também Joana Vasconcelos e Teresa Portela se destacaram na última jornada do campeonato disputado em Belgrado, ao imporem-se em K2 200, que já tinha terminado no sétimo lugar em K2 500.

Hélder Silva foi sexto na final de C1 200 metros, que terminou a 0,832 segundos do vencedor, o georgiano Zaza Nadiradze, depois de ter sido sétimo na final B de C1 500.

Em K4 500 metros, João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva, David Varela não foram além do nono e último lugar na final, em 01.22,396 minutos, a 3,837 segundos da seleção espanhola, que se sagrou campeã europeia.

Marco Apura encerrou a participação lusa na competição com o 15.º lugar em C1 5.000, em 25.22,930 minutos, a 2.31,920 minutos do vencedor, o alemão Sebastian Brendel, que revalidou o título, depois de, em K1 200, Francisca Laia ter concluído a final B no quarto lugar e de Hugo Rocha ter sido oitavo.