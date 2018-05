Sporting adia pagamento de €30 milhões de obrigações para novembro

A assembleia de obrigacionistas da SAD do Sporting, reunida esta semana em Alvalade, deliberou por unanimidade o adiamento do reembolso de 25 de maio para 26 de novembro

A assembleia de obrigacionistas da SAD do Sporting reunida hoje em Alvalade votou por unanimidade o adiamento do reembolso das obrigações no valor de €30 milhões para novembro. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD refere que “a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, no ponto único da ordem do dia obteve 297392 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções”.

Os títulos venciam no dia 25 de maio e o prazo passa agora para 26 de novembro.