Medalha de ouro de Inês Henriques é motivo de orgulho, diz António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje Inês Henriques, atleta portuguesa de marcha, considerando "um motivo de orgulho para Portugal" a medalha de ouro conquistada nos mundiais de atletismo que decorrem em Londres.

"Ouro e record do mundo nos 50km marcha. Brilhante, Inês Henriques! Mais um motivo de orgulho para Portugal. Muitos Parabéns!", lê-se na mensagem do primeiro-ministro português divulgada na sua conta na rede social Twitter.







Já antes, quando ainda decorria a prova, e a atleta portuguesa liderava a competição, António Costa tinha divulgado uma mensagem de incentivo.

"Força Inês Henriques, que continua na frente nos 50km marcha. Aconteça o que acontecer, já é um orgulho para Portugal", escreveu António Costa.







A portuguesa Inês Henriques conquistou hoje a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Londres, juntando ao troféu o novo recorde do mundo, que já lhe pertencia.