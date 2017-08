Inês Henriques: ouro e recorde do mundo nos 50 km Marcha

Inês Henriques sagrou-se esta manhã campeã do mundo dos 50 km Marcha, nos mundiais de atletismo que decorrem em Londres. A atleta portuguesa, recordista mundial na distância, terminou a prova - disputada pela primeira vez por atletas femininas - em 4h05m56s.

Estiveram apenas sete atletas femininas, integradas na prova masculina, devido ao atraso na decisão do tempo mínimo para participar na distância.A portuguesa saiu na frente e fez parte considerável do percurso na companhia de uma atleta chinesa, antes de se isolar e passar, literalmente, a marchar contra o relógio.

Sozinha, com um chapéu branco, sapatilhas pretas e óculos escuros, Inês Henriques entrou para os últimos dois quilómetros com a certeza de que tinha à sua mercê uma nova marca mundial. Mantendo um ritmo forte, foi deixando as perseguidoras, duas chinesas, cada vez mais para trás.

Eram 11h52 em Lisboa quando a portuguesa cortou a meta, com uma bandeira de Portugal na mão, fixando um novo recorde mundial: 4h05m56 segundos. O anterior recorde já era seu, obtido 15 de janeiro de 2017 em Porto de Mós.