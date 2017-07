Francisco J. Marques multado e suspenso por 44 dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, decidiu suspender por 44 dias o diretor de comunicação do FC Porto. Em causa estão declarações de Francisco J. Marques sobre as arbitragens que envolveram o Benfica e o FC Porto.

Para além da suspensão, Francisco J. Marques terá que pagar uma multa de 2.869 euros, enquanto à SAD do clube azul e branco foi-lhe atribuída uma coima de 7.650 euros.

As declarações polémicas foram feitas na newsletter “Dragões Diário”, em 25 e 27 de fevereiro passado. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considera que as afirmações violaram o artigo 136 do Regulamento Disciplinar sobre “lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa”.