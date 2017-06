Nelson Évora é campeão nacional de triplo salto

Atleta do Sporting mostra estar em forma a dois meses dos mundiais de atletismo em Londres

Nélson Évora sagrou-se este sábado campeão nacional de triplo salto, ao atingir os 16,78 metros, em Vagos.

O atleta do Sporting, que também é campeão europeu da modalidade, vai em agosto disputar os mundiais de atletismo em Londres.

O triplo-saltador associou-se ao 10 de junho e aproveitou para dedicar o título de campeão nacional a todos os portugueses.

Também atingiram o pódio, Ricardo Jaquite, do Sporting de Braga, que ficou em segundo lugar com a marca de 16,18 metros. Em terceiro ficou o sportinguista Marcos Caldeira com uma marca de 15,71.