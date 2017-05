Árbitro consultou vídeo duas vezes, mas não alterou decisão

O árbitro Hugo Miguel recorreu duas vezes ao vídeo-árbitro na final da Taça de Portugal de futebol, em que o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 2-1, mas manteve as decisões iniciais em situações de possível penálti.

O juiz da Associação de Futebol de Lisboa deparou-se com a primeira situação de consulta do vídeo-árbitro aos 12 minutos, quando o benfiquista Grimaldo cruzou da esquerda e a bola embateu no corpo e depois no braço de Josué no interior da área vitoriana, mas deixou o lance prosseguir tal como o fizera inicialmente.

O outro lance que mereceu recurso ao vídeo-árbitro ocorreu na segunda parte, aos 56 minutos, também na área vimaranense, com Josué envolvido: Cervi rematou contra o braço do defesa central, que não se mexeu, mas estava além da volumetria do corpo, e Hugo Miguel manteve, após consulta ao sistema, a decisão de deixar o jogo seguir.