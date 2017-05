Dois mil atletas vão entrar em campo com atacadores arco-íris contra a homofobia e a transfobis

O Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e a Transfobia, que ocorreu a 17 de maio, vai ser assinalado este fim-de-semana e no próximo com os atletas de basquetebol, râguebi e hóquei a entrar em campo com atacadores arco-íris. A iniciativa partiu do Governo e as das respectivas federações a que se junto a associação portuguesa "Boys Just Wanna Have Fun"

Dois mil atletas vão entrar em campo neste fim de semana e no próximo com atacadores arco-íris, numa iniciativa de luta contra a homofobia e a transfobia que junta o Governo e as Federações de Basquetebol, Râguebi e Hóquei. Em declarações à agência Lusa, a secretária de Estado da Igualdade explicou que a iniciativa se insere no âmbito das comemorações do Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e a Transfobia, que se assinalou a 17 de maio, e que partiu de uma ideia da associação portuguesa “Boys Just Wanna Have Fun”, que trabalha pela promoção do desporto junto das pessoas LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo). A associação tornou-se assim parceira da iniciativa e juntamente com o Governo foi lançado o desafio a algumas federações de desporto e à Liga Portuguesa de Futebol para haver atletas em campo com atacadores arco-íris, ao qual aderiram as Federações de Basquetebol, Râguebi e Hóquei em Campo. Quer isto dizer que, nas competições que vão decorrer nestes dois fins de semana, vão ser distribuídos os atacadores arco-íris aos vários atletas. “Sábado e domingo [20 e 21 de maio] e no fim de semana seguinte vamos ter jogos destas modalidades, com cerca de dois mil atletas em campo, usando os atacadores, nesta afirmação contra a homofobia e a transfobia e contra a discriminação”, adiantou Catarina Marcelino. A secretária de Estado adiantou entretanto que vai assistir no domingo de manhã a um jogo de basquetebol, no Barreiro, e depois à tarde na final de hóquei em campo. No dia 28 vai estar na final de râguebi. Catarina Marcelino defendeu que esta é uma iniciativa que “só tem expressão porque as federações desportivas se associaram”, explicando que a Liga Portuguesa de Futebol não se juntou à iniciativa porque uma antecedência de 15 dias é muito reduzida quando estão em causa jogadores profissionais, que obedecem a regras específicas. Esta é uma iniciativa que acontece neste ano pela primeira vez, mas que poderá replicar-se pelos próximos anos, já que, tal como explicou a secretária de Estado, “é fácil de reproduzir”, já que só obriga à utilização dos atacadores.