Benfica pode sagrar-se campeão a 13 de Maio

Caso vença hoje em Vila do Conde, o Benfica tem todas as condições para se sagrar campeão nacional na penúltima jornada da Liga 2016/2017, bastando para tal ganhar ao Vitória de Guimarães em casa, em jogo que está marcada para as 18h15 do dia 13 de Maio.



O empate que o FC Porto registou ontem, o quinto nas últimas sete jornadas, frente ao Marítimo permite que o Benfica possa tornar-se campeão nacional no último dia da visita do Papa Francisco, que chega a Portugal na véspera, a 12 de maio.

Mesmo que não vença hoje o Rio Ave, o Benfica pode tornar-se campeão na jornada 33, bastando que o FC Porto volte a escorregar, desta feita contra o Paços Ferreira, equipa que defronta a 12 de maio (18h).

Relembre-se que o dia 13 de maio é também o da final do Festival Eurovisão da Canção, cuja 62ª edição se realiza em Kiev, capital da Ucrânia. O representante português, Salvador Sobral, ainda tem que passar as meias-finais mas tem sido considerado, a ver pelas casas de apostas e pelas pesquisas na internet, um dos favoritos à vitória final.