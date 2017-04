Jogadores do Canelas agridem o árbitro. Mais uma vez

Jogo entre o Rio Tinto e o Canelas termina antes dos cinco minutos com cenas de violência. Jogadores do clube nortenho envolvidos em nova polémica

O jogo de futebol entre as equipas do Rio Tinto e do Canelas (Série 1 da Divisão Elite da A. F. Porto) durou menos de cinco minutos. Tudo porque um atleta do Canelas agrediu o árbitro José Rodrigues.

O incidente, revelado pelo "Jornal de Notícias" e o site "Mais Futebol", aconteceu depois da expulsão do jogador Marco Gonçalves.

O árbitro foi agarrado por um jogador e agredido por outro atleta, caindo no relvado. Seis polícias entraram em campo para deter o agressor. Por causa das cenas de pancadaria, a partida ficou interrompida e nunca mais retomada.

"O futebol não é ballet”

O clube nortenho tem estado envolvido em vários episódios semelhantes. Em outubro do ano passado, vários clubes decidiram não comparecer aos jogos com o Canelas, em Vila Nova de Gaia, acusando a equipa de intimidar ábitros, jogadores e treinadores adversários. E em fevereiro chegou uma denúncia à UEFA e FIFA contra o clube.

"Apresentámos o caso à FIFA e à UEFA e esperamos novidades em breve", afirmou o advogado que representa estes clubes, Pedro Macieirinha, nessa altura.

Na época anterior, dirigentes dos clubes adversários já falavam num "clima de terror e intimidação" antes, durante e depois do jogos realizados em Gaia.

O clube é representado por vários elementos da claque dos "Super Dragões", entre eles Fernando Madureira, que justificou desta forma os episódios de violência da sua equipa: “Jogamos de forma viril. O futebol não é ballet”.