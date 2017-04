Segurança clássica para um clássico especial

Um jogo tão decisivo como este Benfica-FC Porto, que se realiza no Estádio da Luz esta noite às 20h30, tem naturalmente segurança reforçada. Mas ela não será muito diferente dos dispositivos policiais colocados em jogo noutros clássicos. "Nestas partidas consideradas de alto risco, a segurança é sempre reforçada. Será igual a um Benfica-Sporting ou a um Sporting-Porto", diz ao Expresso uma fonte oficial da PSP.

Sem falar em números de operacionais que vão estar nas imediações do estádio dos encarnados - "o dispositivo é proporcional às circunstâncias" - este responsável revela que os agentes no terreno vão estar atentos a um dos assuntos quentes da semana: o de adeptos do FC que terão comprado, massivamente ou nem por isso, bilhetes a sócios do Benfica.

"Essas situações vão ser monitorizadas casuisticamente", explica. Ou seja, caso a caso. Ou seja, quem tem bilhete válido pode entrar no recinto mas quem apresentar uma identidade diferente à do cartão de sócio pode ser barrado. Não pela PSP, mas pelo Benfica. A PSP atuará "se for chamada" e caso estas pessoas identificadas se recusem a obedecer aos efetivos da empresa de segurança contratada pelo clube encarnado.

Este clássico vai ter já pelo menos uma diferença em relação aos anteriores, pelo menos fora do estádio. É que desta vez os adeptos azuis e brancos serão reunidos na Av. Condes de Carnide (em frente ao Hospital da Luz e à porta principal do Centro Comercial Colombo). Mudança que se deve apenas às obras da futura Feira Popular que se realizam no parque da Pontinha.

Nesta zona, a polícia aguarda a presença de 3500 adeptos do FC Porto, o número de pessoas permitido para a chamada caixa de segurança do estádio, que não pode ser alargada. Mas podem juntar-se ao grupo outros portistas com bilhetes comprados noutras zonas do estádio.

No total, serão esperadas 63 mil pessoas para assistir a um clássico especial que pode ser decisivo para a liderança do campeonato.