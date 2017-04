José Couceiro: “Não há uma solução milagrosa, há escolhas”

Contra o Benfica, uma vitória (1-0) e um empate (1-1). Contra o FC Porto, dois empates (0-0 e 1-1). O Vitória de Setúbal está em 12º, mas sabe roubar pontos aos grandes. E é por isso que José Couceiro é o treinador indicado para sacar o quadro tático e explicar o que podemos esperar do clássico de hoje (20h30, BTV)

Deixa que vejam os seus treinos?

Não digo que deixo qualquer pessoa ver, mas se me pedirem... Há muita gente que eu não conheço, mas que os meus adjuntos conhecem, e que vai. Ainda agora, antes do Porto, houve quem estivesse a ver o microciclo. Lembra-se do Gil Gomes, dos sub-20 campeões do mundo? Um primo dele, treinador em Angola, pediu-me para ir e foi. Não sabia se o gajo estava a ver para levar para o Porto ou não, não é? Até posso suspeitar isso, mas não me importo. Lembro-me de que, aqui há uns anos, quando o Mancini estava no City, fui lá. Eles iam preparar o jogo de terça-feira para a Champions e no domingo jogavam contra o Tottenham, treinado pelo Villas-Boas. Vi tudo, mas depois não quis ver o treino de sábado. Mas o Mancini insistiu, disse que não havia problema nenhum.

Mas já lhe correu mal?

Já tive dissabores. Há muitos anos, uns alunos da Faculdade de Motricidade Humana pediram-me para ver um microciclo. Teve muitos períodos lúdicos, e expliquei-lhes porquê: a equipa estava com vários meses de ordenados em atraso e as coisas estavam difíceis, portanto tinha de prepará-los de uma forma diferente. O relatório deles ‘rasgou-me’ todo, de cima a baixo. A sério. Fiquei desgostoso, porque dificilmente se é treinador assim, há que conciliar o lado académico com o empírico. E por acaso até ganhámos a esse Braga do Jesualdo, no ano em que o Vitória depois ganhou a Taça.

Planeia os treinos todos?

Funcionamos de forma conjunta. Evidentemente, assumo a responsabilidade final, mas funcionamos muito de forma colegial, digamos assim.

Olhando para o microciclo do jogo contra o FC Porto, foi diferente?

O que muda é o mediatismo. Já cheguei a ter, mais do que uma vez, só um jornalista em Setúbal. É preciso um ponto de equilíbrio, e a equipa tem de ter noção disso, que é apenas um momento, não a regra. Mas em termos de trabalho não foi nada alterado. Não treinámos mais, não houve mais volume, não houve mais intensidade do que nas semanas anteriores. E em termos motivacionais é uma semana mais fácil. A equipa prepara-se sempre para ganhar e não para esperar por aquilo que o adversário pode fazer. Não costumam reparar, mas o Vitória faz poucas faltas. Fomos acusados de muita coisa, a única coisa de que se esqueceram foi que fizemos 15 faltas no Dragão e 14 na Luz. É um dado curioso. Se uma equipa tem 30% de posse de bola e só faz 15 faltas, então alguma coisa tem de estar bem no processo defensivo.

Foi isso que treinou mais?

Posso mostrar-lhe o microciclo [pega no telefone e mostra].

Posso publicá-lo?

Isso já é de mais [risos]. Claro que há diferença na estratégia que adotamos, evidentemente. O que é que nós procurámos com Porto e Benfica? Limitar o jogo interior do adversário, claramente. Não permitir transições, mas ao mesmo tempo jogar com o bloco um bocadinho mais alto, sabendo que iríamos destapar as costas.

O sector defensivo tem de controlar bem a profundidade...

Se não, chapéu. Ou seja, o portador da bola tem de estar sempre debaixo de pressão, se não, como sabemos, a linha defensiva tem de baixar. Trabalhámos tudo isso com grande intensidade. Foi o que a equipa fez no jogo. Houve algumas jogadas de perigo em que nós íamos na transição e perdemos a bola sofrendo faltas. Numa delas, o Felipe entrou a pés juntos, aquilo é falta, e deu oportunidade de perigo do Porto. Na nossa oportunidade do Arnold, já no final, em que o Felipe faz obstrução, o que ouvi na televisão foi que “Casillas leu muito bem o jogo”. Casillas nada, é amarelo e falta. Até este momento, o Vitória não tem uma expulsão, nem por vermelho direto nem por duplo amarelo. Para isso, temos de nos controlar emocionalmente, na adversidade não nos podemos virar para o árbitro. Como dizia, obrigá-los a jogar por fora... Mas agora você diz: “Atenção, eles por fora são muito perigosos.” Pois são, a bola entra no Brahimi e é uma chatice. Mas o que é que é preferível?

Ter a bola controlada no corredor central é sempre mais perigoso...

Claro, é preferível a bola entrar por fora, longe da baliza. É claro que, com jogadores daquele nível, tudo é difícil, mas tenho de tomar opções. É o que digo aos jogadores: não há uma solução milagrosa, há escolhas. Há três fatores: primeiro, jogadores de qualidade; depois, todo o nosso processo e a estratégia para o jogo; e o terceiro ponto é a sorte do jogo. Não me venham cá com coisas que é só mérito nosso. Durante a semana, o que trabalhámos foi fundamentalmente isso: limitar o espaço interior, fazer a bola circular por fora, ter o nosso bloco junto e o mais alto possível, não deixá-los sair a jogar, bloquear a primeira fase de construção... Pontapés de baliza a favor do Porto não houve muitos, mas nos que houve não saiu a jogar. E o Benfica também não. Ou seja, não metemos um autocarro. Porque a probabilidade que temos de não marcar e perder é muito grande. O normal é uma equipa grande marcar um golo. Se nós conseguirmos recuperar a bola mais à frente...

Estão mais perto da baliza.

Claro, e isso tem de ser incutido. Mas algumas vezes as coisas correm mal e vimos de lá com um saco cheio de bolas. Não é? É um risco.

om o Benfica foi semelhante?

Há muita coisa igual, mas há diferenças. Acho que o Porto ataca melhor, e com mais perigo, a profundidade, em 4-4-2. É uma diferença grande. O Óliver não pode jogar de frente para a baliza, no meio. Quando isso acontece... aliás, o golo que sofremos nasce assim. O Benfica tem o Pizzi, que comanda o jogo e tem de ser bloqueado, tal como os movimentos entre linhas do Jonas, que é muito inteligente. É preciso saber como é que a equipa vai encolher para que eles sejam obrigados a circular por trás, não por dentro. Circular pelos centrais é diferente de circular pelo ‘seis’, e isso é igual para ambos. Nos corredores, qualquer um tem jogadores que desequilibram. O Benfica na altura tinha de forma mais definida o movimento dos alas para o espaço interior, com os laterais a passarem por fora, com o Nélson [Semedo] com um andamento que não para. Enquanto o Porto, ao meter o segundo avançado na área, deixa os alas mais por fora, apesar de o Brahimi fazer muito esses movimentos interiores, mas com bola no pé.

Quem antevê como superior?

É sempre um jogo de tripla.

São as únicas duas equipas num degrau acima das outras?

Acho que o Sporting não está num degrau abaixo. Perguntaram-me no início da época quem é que eu achava que era favorito para o campeonato, e até fui criticado porque disse que ia acabar numa corrida a dois. Mas disse isso pelo histórico, tem acabado sempre numa corrida a dois. A última vez que acabou a mais do que dois foi em 2005, para azar meu.

Consigo no Porto...

Isso já é outra questão. Entrei em fevereiro, disseram que foi muito mau, mas nunca fizeram melhor. Deixo-os falar. As estruturas nunca têm culpa, a culpa é sempre dos treinadores. Agora, o que lhe disse em relação às duas equipas... vão ter de defender assim e não podem permitir transições. Repare no Benfica-Sporting: o Sporting teve mais qualidade, mas o Benfica ganhou. O Sporting permitiu uma transição e acabou. Estes dois pontos são fundamentais para o clássico. O terceiro tem a ver com os esquemas táticos, porque qualquer um é muito forte nesses lances. Ou seja, se alguém baixar o bloco a pensar que vai esperar pelo adversário para ver o que dá, um esquema tático pode mudar o jogo. Tanto o Benfica como o Porto sabem que este é o jogo da época. Quem vai ganhar? Não sei. Mas quem marcar muda o jogo.