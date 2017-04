Rui Vitória: “Fejsa, Grimaldo e Lisandro estão de volta, mas com muitos condicionalismos”

Técnico do Benfica anunciou o regresso do trio aos convocados, mas não garante que joguem frente ao FC Porto. Na lista para o Clássico deste sábado figuram também Eliseu e Victor Lindelöf

Regressos, ausências e nada de polémicas: leia o essencial da conferência de imprensa de Rui Vitória, que fez a antevisão do Clássico deste sábado, frente ao FC Porto

Ausências e presenças

“O Raul não vai estar disponível, veio com problemas da seleção, e o Jardel também está lesionado. Regressam o Fejsa, o Grimaldo e o Lisandro, com muitos condicionalismo, mas amanhã logo vemos. Este é o panorama O Lindelof está convocado e pronto a ser chamado. O Eliseu também está convocado”

Lesões ao longo da época

“Ao longo do campeonato as equipas que tenho escolhido têm dado resposta. Deixo uma palavra de grande confiança e valorização para todos os jogadores, que têm correspondido e dado resposta em todas as competições. Todos os treinadores gostam de estabilidade, de repetir onzes. Nós não temos tido essa possibilidade, mas isso não abala a nossa determinação e confiança”.

Campeonato até ao fim

“Este campeonato vai ser disputado até ao fim e depois deste jogo ficam a faltar sete grandes desafios. Vai ser jogo a jogo, golo a golo, minuto a minuto. É um jogo naturalmente importante, contra o 2.º classificado, mas é mais uma final, a próxima final. Jogada em nossa casa e perante 60 mil adeptos. Vamos querer ganhar, porque jogamos em nossa casa, frente ao nosso público e com um adversário forte”

Nunca ganhou ao FC Porto

“Isso pouco importa, o que importa é o Benfica somar 3 pontos, ter mais vitórias. Se o Rui Vitória já ganhou ou já perdeu… o foco é ganhar o próximo jogo”

Jogo com muitos ou pouco golos

“Vai ser um jogo disputado palmo a palmo, pode dar para os dois lados. Pode ficar trancado ou o processo ofensivo sobressair”

Ambiente na Luz

“Queremos um inferno, mas um inferno no sentido positivo. Queremos um ambiente barulhento, de entusiasmo das claques. Acho que estão lançadas as bases para haver esse espetáculo de qualidade. A minha forma de estar é, evidentemente querer ganhar, mas que haja um espetáculo positivo. Amanhã espero que seja um jogo de qualidade, com bons intervenientes. Não sei como vai ser depois do jogo, mas no pré-jogo as duas equipas têm dado um exemplo muito bom”.