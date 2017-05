MIL Lisboa - A música portuguesa em conexão com o mundo

Para além de proporcionar dois dias de festival urbano, o MIL Lisboa é um espaço de projeção para artistas portugueses de olhos postos no mundo.

DR

The Great Escape, no Reino Unido, Eurosonic, nos Países Baixos ou MaMa, em França. Todos estes festivais seguem um modelo que a indústria da música vê como vanguardista pela divulgação de artistas para lá das fronteiras dos seus países. Nos dias 1 e 2 de junho, Portugal estreia-se no formato com o MIL - Lisbon International Music Network, uma iniciativa que, para além de se propor catapultar nomes portugueses para os palcos de toda a Europa, ainda oferece uma mão cheia de espetáculos no processo.

A componente que mais chama a atenção à partida é a larga oferta em matéria de concertos: mais de 50 artistas espalhados por seis salas de espetáculos no Cais do Sodré. B Fachada, Capitão Fausto, Linda Martini, PAUS, Sensible Soccers, Benjamim e You Can't Win, Charlie Brown são apenas alguns dos atos que se dividem pelos espaços do Musicbox, Sabotage, Lounge, Tokyo, B.Leza e Roterdão. Uma pulseira confere ao público a entrada em todas as salas aderentes neste pequeno festival urbano no coração de Lisboa.

Mas ainda que a música ao vivo seja, do ponto de vista do público em geral, de primeiro interesse, o foco do festival é outro. A ideia é, por um lado, reunir profissionais do ramo do espetáculo em torno de debates e conferências sobre a indústria e, por outro, dar a conhecer a programadores a música portuguesa e o seu potencial de internacionalização. Como afirma Gonçalo Riscado, da organização do MIL, "de alguma forma, os concertos resultam da necessidade dos investidores terem acesso aos conteúdos musicais. O festival é construído para os profissionais da música ao vivo.Mas, tendo os artistas a tocar, existem bilhetes para o público em geral, até porque o cartaz é muito atrativo".

Desta forma, e em espaços que incluem a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, a Pensão Amor ou a Câmara Municipal de Lisboa, os agentes de mercado estrangeiros são convidados a debater temas como o estado da arte no mercado português, a relação entre política e música popular contemporânea e os direitos dos artistas na era digital, para que depois, à noite, possam entrar em contato direto com a música que se faz por cá, lado a lado com o público português. "O objetivo do MIL é reunir pessoas em Lisboa em torno da música lusófona. É um espaço de troca, os países de língua oficial portuguesa procuram outros mercados e esses mercados também nos procuram", acrescenta Gonçalo Riscado.

A organização estabelece, assim, como máxima, a expansão de projetos "com potencial para conquistar outros públicos, maturidade, disponibilidade para arriscar, e ferramentas eficazes de comunicação e de marketing associadas" - porque não basta talento puro para que o sonho se concretize. O MIL decorre nos dias 1 e 2 de Junho, com conferências entre as 11h e as 19h30 e concertos entre as 21h e as 4h da madrugada. Os passes gerais têm o custo de €20 e €40.