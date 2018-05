Morreu Margot Kidder, a Lois Lane de "Super-Homem"

Margot Kidder morreu este domingo, aos 69 anos de idade, em casa, em Livingston. A atriz, que também entrou em filmes como "Black Christmas" e "The Amityville Horror", ficou conhecida como Lois Lane em "Super-Homem", onde contracenou em quatro filmes com Christopher Reeve.

O anúncio da morte chegou através da casa funerária Franzen-Davis, conta o New York Times. Não se conhece a causa da morte.

Margaret Ruth Kidder, que também partilhou o foco do holofote com Robert Redford e Richard Pryor, nasceu em Yellowknife, no Canadá, pode ler-se na sua página no IMDB. A mãe ensinava história na escola e o pai era engenheiro e especialista em explosivos.

Em miúda viveu alguns episódios de mudança de humor, que a levaram a tentar o suicídio aos 14 anos. Em 1996, conta o USA Today, Kidder desapareceu e acabou a viver como sem abrigo durante uns dias, sendo depois conduzida para a ala psiquiátrica de um hospital. Mais tarde, seria uma ativista na consciencialização para as doenças mentais.

Num diário, ainda muito jovem, escreveu que um dia queria ser uma estrela de cinema.