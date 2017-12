“O Quadrado” ganhou tudo o que podia ganhar nos Prémios do Cinema Europeu

A Academia Europeia de Cinema alinhou-se com a Palma de Ouro de Cannes e elegeu “O Quadrado” o melhor filme europeu do ano. No palco da Haus der Berliner Festspiele, na capital alemã, esta obra de Ruben Östlund - atualmente em cartaz nas salas portuguesas - venceu ainda nas categorias de Melhor Comédia, Melhor Realizador, Melhor Ator (Claes Bang) e Melhor Argumento (escrito pelo cineasta).

O que 'escapou' a Östlund nos prémios principais? Apenas o de Melhor Atriz (categoria para a qual “O Quadrado” não estava nomeado), que distinguiu a húngara Alexandra Borbély, protagonista de “Corpo e Alma”. Esta obra da veterana Ildikó Enyedi, premiada em fevereiro com o Urso de Ouro no Festival de Berlim, chega a Portugal dia 21.

“Lady Macbeth”, do britânico William Oldroyd, foi distinguido com o prémio Descoberta do Ano, organizado pela FIPRESCI, federação da crítica internacional. “Communion”, da polaca Anna Zamecka, foi o Melhor Documentário Europeu. No campo da animação, triunfaram sem surpresa os painéis pintados a óleo de “A Paixão de Van Gogh”, um prodígio técnico de Dorota Kobiela e Hugh Welchman, coproduzido pelo Reino Unido e Polónia.

O Prémio Carlo di Palma para Melhor Fotografia (em homenagem ao técnico italiano desaparecido em 2004) foi para Michail Krichman por “Loveless”, de Andrey Zvyagintsev e os também russos Evgueni e Sacha Galperine venceram pelo mesmo filme o de Melhor Banda Sonora. Já Robin Campillo, o autor de “120 Batimentos por Minuto” (que estreou esta semana nas salas), ficou com o prémio de Melhor Montagem. Note-se que os vencedores destas categorias técnicas já tinham sido anunciados no dia 4 de novembro.

O cineasta russo Alexandr Sokurov foi homenageado com um prémio especial à carreira pelos mais de 40 anos de trabalho que leva no cinema. No palco de Berlim, deixou uma mensagem de repúdio contra a guerra e a violência no mundo e recordou o amigo polaco e também cineasta Andrzej Wajda, desaparecido em 2016.

Por fim, também a atriz francesa Julie Delpy foi homenageada com um prémio de reconhecimento pela sua contribuição para o cinema europeu. Delpy começou a fazer filmes ainda adolescente, em 1985, com Jean-Luc Godard (em “Detective”), mas foi pela mão de um americano, Richard Linklater, que se tornou popular, com “Antes de Anoitecer” (1995), obra rodada em Viena em que contracenou com Ethan Hawke.

Mais informações em http://www.europeanfilmawards.eu/