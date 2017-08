Cinema português quatro vezes no palmarés de Locarno

A realizadora romena Cristina Hanes, de 26 anos, venceu este sábado em Locarno o prémio máximo atribuído às curtas-metragens com “António e Catarina”, documentário em torno do encontro e da troca de ideias entre uma jovem mulher (que a cineasta interpreta sob outro nome) e um homem 45 anos mais velho do que ela: no fundo, esta é a história da construção de uma relação humana que o filme decide partilhar connosco. Produzido pela Terratreme, o filme de 40 minutos foi realizado ao longo de três anos no âmbito de um mestrado do programa transeuropeu DocNomads e nasceu do encontro acidental em Lisboa entre a realizadora e Augusto Martinho, um transmontano de 70 anos, homem misterioso, e que assumiu o nome de António no filme. Falam ambos da vida e da morte, do amor e do desejo, testam intimidades e distâncias apesar da idade, da língua e das experiências de vida que os separam.

Cristina Hanes volta a trazer para o cinema português um Leopardo de Ouro sete anos depois da vitória de Gabriel Abrantes em Locarno (com “A History of Mutual Respect”, de 2010), e poucos meses após o triunfo de “Cidade Pequena”, de Diogo Costa Amarante, em Berlim, onde conquistou um Urso de Ouro para a mesma categoria. É o segundo ano consecutivo que o cinema português sai premiado da Suiça depois do prémio a João Pedro Rodrigues no ano passado, por “O Ornitólogo”.

Portugal esteve também representado nos prémios deste ano por F. J. Ossang, vencedor do Leopardo de Melhor Realização: a nova obra do francês, “9 Doigts”, é uma co-produção portuguesa (com uma participação minoritária da O Som e a Fúria) e foi parcialmente rodada nos Açores.

Pedro Cabeleira, o autor de “Verão Danado”, não foi esquecido pelo júri da secção Cineastas do Presente, que atribuiu ao filme uma menção especial. “Milla”, segunda longa-metragem da francesa Valérie Massadian (com pós-produção da Terratreme concluída em Lisboa), recebeu o Prémio Especial do Júri da mesma secção. E também “Era Uma Vez Brasília”, de Adirley Queirós, outro filme coproduzido pela Terratreme, recebeu (sexta-feira) uma menção especial do júri da secção Signs of Life. O vencedor desta foi “Cocote”, de Nelson Carlo de Los Santos Arias, um dos filmes destacados este sábado na Revista do Expresso.

WANG BING DE OURO

“Mrs. Fang”, novo documentário de Wang Bing e Leopardo de Ouro desta 70ª. edição, também é um filme de intimidades e distâncias. O realizador chinês, que está neste momento a ultimar um grande projecto no qual trabalha há 12 anos sobre um período histórico do seu país (estará pronto em 2018, e Bing já afirmou que terá nove horas de duração), conheceu por acaso, em 2014, a filha de uma camponesa da região de Zhejiang durante as suas pesquisas.

O brilho dos olhos da senhora Fang, doente de Alzheimer, impressionou-o. Bing decidiu fazer um filme com ela, mas só em 2016 voltou a visitá-la, já muito debilitada, poucos dias antes da sua morte. “Mrs. Fang” fixa o fim dessa matriarca, rodeada pela sua numerosa família. É um filme em que a morte se contempla, sem dramas nem subterfúgios, como uma etapa mais da vida.

Paralelamente, a câmara segue a atividade de alguns familiares da senhora, em particular a delirante pesca com canas eletrificadas a que alguns se dedicam no local, onde o peixe escasseia. Explicou-nos Wang Bing que aquela região de rios e lagos estéreis, outrora uma das mais férteis e prósperas da China, está hoje ao abandono, fruto da deslocação massiva de mão de obra para as grandes cidades. No fundo, é uma região que também está a morrer, como a senhora do título.

“Mrs. Fang” é o filme de um rosto que se torna universal. Tem uma dignidade a toda à prova e é tão cru e tão humano como a realidade à sua frente. Exigiu a Wang Bing menos trabalho e paciência do que aquilo a que ele nos habituou nos seus trabalhos mais amplos, mas isso bastou para convencer o júri presidido por Olivier Assayas, e composto pela atriz alemã Birgit Minichmayr, os cineastas Miguel Gomes e Jean-Stéphane Bron e o produtor grego Christos V. Konstantakopoulos.

“As Boas Maneiras”, de Marco Dutra e Juliana Rojas, ficou com o Prémio Especial do Júri, o segundo mais importante do festival: é uma entrada inesperada do cinema brasileiro atual no género fantástico, ou “o filme do lobisomem” — assim foi batizado nos bastidores do festival. “Madame Hyde”, um dos melhores a concurso, do francês Serge Bozon, chegou ao palmarés pela extraordinária Isabelle Huppert, que ficou com o Leopardo para a melhor interpretação feminina. A masculina coube a Elliott Crosset Hove por “Winter Brothers”, de Hlynur Pálmason, uma produção dinamarco-islandesa.

A secção Cineastas do Presente foi ganha por outro filme de nível descoberto a meio do festival, o búlgaro “Three Quarters”, de Ilian Metev, estreia na longa-metragem. A Melhor Primeira Obra foi “Scary Mother”, da cineasta georgiana Ana Urushadze.