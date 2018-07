“La Chute”, de Boris Labbé, vence festival Curtas de Vila do Conde

O filme "La Chute", do francês Boris Labbé, venceu o grande prémio do festival Curtas de Vila do Conde, anunciou este domingo a organização, tendo a distinção de melhor curta-metragem europeia ido para "Aquaparque", de Ana Moreira.

Segundo o palmarés da 26.ª edição do festival que termina este domingo em Vila do Conde, na competição internacional, o prémio Manoel de Oliveira para melhor documentário foi para "Madness", de João Viana, a melhor animação foi "Raymonde ou l'évasion vertical", de Sarah Van den Boom, e a melhor ficção a concurso foi "Fry Day", de Laura Moss. O prémio do público nesta competição foi atribuído a "Ce magnifique gâteau!", de Emma de Swaef e Marc James Roels.

Na competição nacional, o galardão para melhor filme foi dado a "Onde o Verão Vai (Episódios da Juventude)", de David Pinheiro Vicente, enquanto o prémio do público foi para "Entre Sombras", de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, e Ana Moreira, para além de ter sido nomeada pelo Curtas para os prémios do Cinema Europeu com "Aquaparque", recebeu o prémio Kino Sound Studio, que se traduz em 4 mil euros de serviços em pós-produção.

O melhor vídeo musical foi para João Pombeiro, com "Back to Nature", de Nightmares On Wax, enquanto na competição experimental venceu "Another Movie", de Morgan Fisher. "O Rato da Floresta", de Jeroen Jaspaert, ganhou o prémio Curtinhas, eleito por um grupo de 15 crianças com idades entre os oito e os 12 anos.

Entre outros galardões, o festival anunciou ainda que o prémio Agência da Curta-Metragem foi para "Amor, Avenidas Novas", de Duarte Coimbra, pelo que será agenciado por aquela entidade "num circuito internacional de festivais de cinema". O 26.º Curtas de Vila do Conde termina este domingo com a exibição dos filmes premiados.