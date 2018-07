A verdade que dói

Em mais um capítulo da espantosa edição integral das gravações de Amália Rodrigues volta à tona a artista tão furiosamente livre como a cantora de extrema sensibilidade comercial. Um fenómeno.

Esqueça a Amália que cantou os grandes poetas, guiada pela mão do escritor David Mourão Ferreira. Oblitere-se a diva que transmutou o fado sob a batuta do compositor Alain Oulman. Esta é a Amália vernacular, aquela que não se mostra tão interessada em seduzir as elites, aquela que quer voltar ao povo e, muito provavelmente, aquela que procurava o carinho do regime do Estado Novo. “É ou Não É?”, o mais recente volume da fixação da obra discográfica de Amália Rodrigues levada a cabo por Frederico Santiago com recurso ao — agora sabe-se — imenso espólio da Valentim de Carvalho reúne 69 espécimes, muitos deles inéditos até aos dias hoje, recolhidos entre as gravações que registou entre 1968 e 1975 para serem publicadas em discos de 45 rotações por minuto.

Esta é uma mostra exaustiva da Amália menos literata, da diva menos interessada em dar novos caminhos ao fado. Ou seja, é menos a Amália que nos tem sido apresentada nas últimas décadas. Mas aqui encontra-se, tremenda, a Amália que põe os cabelos em pé aos cultores do politicamente correto, a cantora que dedicava o seu reportório a cada uma das regiões do país — e a cada país onde a sua carreira internacional tinha pés para andar —, enfim, a artista que usava os suportes então disponíveis pela indústria para melhor alcançar os seus objetivos, neste caso os singles e os EP (extended play) em contraste com o LP (long play) de cariz conceptual. Nesta longa compilação, sucedem-se os exemplos capazes de interrogar a mais recente paixão da esquerda pelo fado e, já agora, também a da direita. ‘Não É Desgraça Ser Pobre’, um dos êxitos aqui incluídos em várias versões, seria por ventura suficiente; mas não daria o tom popularucho e ameaçadoramente folclórico que percorre maioritariamente os três CD que compõem este álbum. A esse respeito deve atentar-se em ‘Ó Careca’, ‘É ou Não É’, ‘O Cochicho’, ‘Cheira a Lisboa’ ou ‘Oiça Lá Ó Senhor Vinho’, campeões de um estilo que, curiosamente, ganhou representantes em algumas das novas cantadeiras que (e muito bem) recusaram cingir-se ao tristíssimo fado menor. Pouparei o leitor à transcrição de algumas das letras que hoje não passariam no crivo de recentes comissões de exame prévio. Uma questão, aliás, incontornável do fado que nasceu antiliberal, no seio de uma aliança entre o povo e a nobreza contra a burguesia nascente do século XIX, e que hoje mantém, seguro, esses predicados.

Não menos surpreendente é a escolha do reportório que nesta fase parece intensificar o objetivo de fazer chegar Amália a cada uma das regiões do país — que era onde, afinal, se vendiam concertos e discos. Temos ‘Covilhã, Cidade Neve’, ‘Lavadeiras de Caneças’, ‘As Meninas da Terceira’, ‘Lá na Minha Aldeia’, ‘As Moças da Soalheira’ e ‘Hortelã Mourisca’ que desenham uma volta a Portugal cheia de “esperteza saloia” senão sabedoria popular. Não será “é ou não é”, título escolhido para esta coletânea, uma versão portuguesíssima do “ser ou não ser” de Shakespeare? Essa agressividade comercial de Amália Rodrigues — terreno propício à escrita de compositores como Alberto Janes, Nóbrega e Sousa e Arlindo de Carvalho — não se contém, no entanto, nas fronteiras do império. Se em volumes anteriores já se tinha passado em revisão a importância do seu percurso internacional (como era patente em “Amália em Itália”, de superior interesse no período pós-25 de Abril), desta vez exibem-se exemplares da sua vocação francófona e outros que dão bem a noção da facilidade com que a diva se adaptava aos mercados externos: ‘Un Fado’, ‘Qui C’Est Bien Vrai’, ‘Chic Chic’, ‘Quand les Filles Vont au Bal’, ‘La Mer Est Mon Amie’, ‘La Ville s’Éveille’, ‘Vivre un Jour de Fête’, ‘Ni la Sota ni el Caballo’, ‘Dar de Beber al Dolor’ ou ‘Carta a um Irmão Brasileiro’ não constituem, ao contrário do que seria fácil julgar, versões menores do seu reportório, sendo sim notáveis adaptações, resultantes daquela resiliência de Amália, imparável a apresentar a sua música na forma mais atendível por parte de cada uma das suas plateias.

Em suma, este é um esforço notável que permite rever a obra da mais importante cantora portuguesa do século XX à luz de uma verdade histórica que em não poucas ocasiões tem sido sonegada. Não deixa de ser curioso que tal suceda quando o CD é um suporte em franca decadência (ainda que este disco também esteja presente no Spotify) e que a versão áudio desta história por escrever esteja a anos-luz da sua edição literária que ainda hoje, passadas quase duas décadas da morte de Amália, ainda não encontrou forma de passar a papel uma biografia produzida com o rigor científico e a mesma coragem de mergulhar nos arquivos que revelam este “É ou Não É?”.

Por fim, e em contraponto a tudo o que atrás ficou dito, há um bombom no final desta edição que não deixará de embevecer todos os amantes do cânone amaliano. Trata-se da gravação de quatro canções registadas ao vivo no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, em julho de 1969, quando Amália se encontrava num dos seus picos de forma enquanto cantora depois de ter sido aclamada no Midem e em concertos em Nova Iorque, na então União Soviética (18 atuações em vinte dias), Paris e Atenas: ‘Havemos de Ir a Viana’, ‘Povo que Lavas no Rio’, ‘Formiga Bossa Nova’ e ‘Vou Dar de Beber à Dor’, resgatadas ao arquivo da RTP, são o suplemento ideal, aqui apresentado como bónus, para apaziguar as almas mais sensíveis.