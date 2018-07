Paris e Lisboa celebram amizade com grande concerto gratuito

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, estará em Paris na tarde desta quarta-feira para festejar com a sua homóloga, Anne Hidalgo, os 20 anos do Pacto de Amizade que une as duas cidades.

Os dois autarcas assistirão designadamente, entre as 18h e as 23h30, a um grande concerto gratuito na Praça do Hôtel de Ville com Mariza, Capicua e Sara Tavares, bem como com a banda Paris Combo e a cantora Hoshi.

A praça central de Paris já está decorada com o nome do concerto -“Paris/Lisboa”- desde há alguns dias. Do programa destaca-se ainda a exibição de filmes em tela gigante, bem como pontos de restauração com gastronomia dos dois países.

O espetáculo faz parte também do cartaz do Festival Paris L’Été e é fruto da colaboração entre os municípios das capitais de Portugal e França.