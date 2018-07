Descoberto argumento inédito que Stanley Kubrick escreveu em 1956

Os apreciadores dos filmes realizados por Stanley Kubrick poderão vir a ter a oportunidade de ver uma nova obra do homem que criou "2001, Odisseia no Espaço" ou "A Laranja Mecânica". Ficção? Talvez não, caso alguém venha a interessar-se por um argumento que terá sido escrito por Kubrick em 1956 e que foi agora descoberto por um professor da Universidade de Bangor, no País de Gales, e especialsita na obra de Kubrick.

Nathan Abrams, que encontrou o manuscrito enquanto fazia pesquisa para um livro que está a preparar sobre o realizador norte-americano, e que será intitulado "Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick and the Making of His Final Film", afirmou que o argumento é o "inverso" de "Lolita", a adaptação cinematográfica do romance com o mesmo título escrito por Vladimir Nabokov. A história baseia-se no enredo de uma obra de 1913 da autoria do escritor austríaco Stefan Zweig, "Burning Secret" ["Segredo Ardente" na edição portuguesa].

Enquanto em "Lolita" um homem inicia uma relação, e acaba por se casar, com uma mulher em perseguição do objetivo último de se aproximar da filha adolescente, em "Segredo Ardente" o protagonista faz uma aproximação a um rapaz de 12 anos para tentar iniciar uma relação com a respetiva mãe. O documento encontrato por Abrams tem cem páginas e o investigador acredita que foi escrito seis anos antes da estreia de "Lolita", de acordo com declarações que fez ao jornal britânico Guardian.

Abrams revelou, também, que o argumento está preparado para ser alvo de uma produção de acordo com padrões atuais, já que Kubrick "atualizou" o romance através da adoção de nomes americanos e de cenários contemporâneos.