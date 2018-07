PEDRO MORAIS (1944-2018)

Poderíamos definir Pedro Morais como um artista que se retira desde muito cedo do campo da arte para mergulhar no da meditação, num quase anonimato, assumido até pela voluntária destruição, ou abandono, do seu trabalho dos anos de 60 e de 70 — levando até ao extremo uma arte de atitude que bebeu em Marcel Duchamp (1887-1968) no ocidente e depois prolongou e aprofundou no contacto com a filosofia Zen, sobretudo com o mestre Hôgen Yamahata (1935), construindo uma obra feita de simplicidade, despojamento, transparência no estar e no ser nos limites da não existência.

O seu regresso a Portugal e a Lisboa, depois de um exílio parisiense de 12 anos entre 1965 e 1977, leva-o a reencontrar, desta vez como professor, a escola António Arroio onde tinha iniciado os seus estudos artísticos. A partir dessa altura passa a ser fundamental o convívio com os alunos nas aulas e, sobretudo, no AT RE, um Atelier Livre fundamental na formação artística e ética de toda uma geração, que inclui Francisco e Pedro Tropa, Edgar Massul, Marta Soares, André Maranha ou Rui Calçada Bastos. Aí Pedro Morais ensina a fazer e a pensar no que se faz, ensina o saber da sabedoria e a virtude do esquecimento.

Não é por acaso que, a partir de 1980, recomeça a aparecer em exposições tanto individuais como de grupo, tantas vezes partilhadas com os seus alunos: “Deserto III” no Museu Nacional de Arte Antiga, “Locus Solus III” em Serralves, “UM: Lua em chão de Terra Batida”, CAM Fundação Calouste Gulbenkian, “MA Dança dos Pirilampos” Chiado 8 Arte Contemporânea. A última destas exposições, já este ano, “Nudez – uma invariante” no Museu de Lisboa, é uma espécie de antologia do trabalho que foi fazendo desde os anos 80, antologia dificultada pelo facto de todas as suas obras serem assumidamente efémeras restando em muitos casos apenas documentos ou fragmentos delas.

Ao artista isolado dos inícios sucedeu um artista que é um companheiro exemplar, mais do que um mestre e que, por isso mesmo, já não necessita do abandono ou da destruição, muito embora a consciência do efémero esteja continuamente dentro da sua obra, tão rigorosamente planeada e construída como consciente da sua impermanência, fora de todo o exibicionismo, mesmo o mais legítimo a nosso ver. Simples. Essa é a sua grande obra, simples como as pedras ou a água, e um exemplo sem fim para os que o conheceram e amam.