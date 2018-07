Efeitos Espaciais

Se a Ficção Científica não se tem destacado por aí além no cinema e na televisão mais recentes, o melhor mesmo é vermos como chegámos até aqui – qual foi a génese e a evolução de um género que desde muito cedo deu cartas na literatura mas foi perdendo fôlegos nas outras artes do entretenimento. E ninguém melhor do que um realizador consagrado para nos guiar nesta viagem de regresso ao passado que sempre esteve de olhos postos... no futuro

Prestes a completar 64 anos de uma vida preenchida e recheada de mérito reconhecido, James Francis Cameron é mais um daqueles canadianos que muitos acham ser norte-americano. E, no entanto, foi na província canadiana de Ontário que, aos 16 de agosto de 1954 nasceu o homem tornado célebre por filmes como “Terminator” (1984), “Titanic” (1997) ou “Avatar” (2009), para dar apenas alguns exemplos de uma longa e sucedida carreira (com maior ou menor justiça) na sétima arte.

Sendo verdade que os títulos acima referenciados se tornaram imagens de marca do realizador, produtor e argumentista (entre outras funções) no cinema das últimas três décadas, não é menos verdade que a ficção científica foi um género ao qual Cameron sempre dedicou particular atenção. Não admira por isso e por isso se recomenda o visionamento de um recém-estreado documentário justamente intitulado “James Cameron´s Story of Science Fiction”. Exibida entre finais de abril e finais de maio deste ano, esta História da Ficção Científica assinada por Cameron reparte por meia dúzia de (bons) episódios alguns dos temas mais recorrentes deste género que começou por ser literário e mais tarde icónico para a televisão e para o cinema.

Neste particular, é curioso lembrar as primeiras obras que, inspiradas nos escritos de Verne e Wells, deram origem a “Le voyage dans la lune” (1902) de Georges Méliès, por muitos considerado como o exemplo primeiro da ficção científica numa sala de projeção. Como igualmente curioso é registar que, ainda no cinema, a ficção científica alcança praticamente todos os registos, desde a obra-prima de que é exemplo “2001: Odisseia no Espaço” (1968) de Kubrick, até filmes de série B ou Z, de que podem ser exemplo os notáveis trabalhos de Roger Corman ou os mais... excêntricos trabalhos de Ed Wood.

Também a televisão soube colher o que de melhor (e pior, também) a ficção científica soube, e sabe oferecer. Séries como “The Outer Limits”, “Star Trek” (“O Caminho das Estrelas”) e “Espaço 1999”, ou personagens como Buck Rogers ou Flash Gordon foram o início de um longo percurso que perdura e continuará a perdurar na senda dos que buscam “novas formas de vida e novas civilizações, indo onde o Homem nunca antes foi”, numa tradução livre das aventuras da nave “Enterprise”.

Cada um dos episódios de “James Cameron´s Story of Science Fiction” está recheado de conteúdo, de história e de memória. Quem a discorre perante o nosso olhar sabe do que fala, ou não se tratasse de Steven Spielberg, George Lucas, Christopher Nolan ou, até, do incontornável(?) Arnold Schwarzenegger (o Sr. Terminator Himself). E assim, ao longo de cerca de uma hora vezes seis episódios assistimos aos dizeres de realizadores, atores e atrizes, jornalistas e autores sobre os grandes temas de um género que, nesta série documental, deixa propositadamente de fora os cientistas. O argumento é, na sua simplicidade, astuto: os criadores de ficção científica não estão, nem podem estar, limitados pela ciência.

Tudo o resto cabe nesta mini-série documental: monstros, seres alienígenas, inteligência artificial, viagens no tempo, a exploração do espaço. Daí que a fórmula encontrada resulte, obviamente para os amantes do género, mas também para aqueles que sintam curiosidade em perceber melhor porque razão “Star Wars” continua tão presente como no passado, se devemos ou não temer o futuro, as máquinas, a tecnologia – existirão ou não vilões dispostos a pôr a sua genialidade ao serviço da destruição do Homem?

Longe de mim querer parecer ligeiro, bem pelo contrário: creio que o grande mérito destes seis episódios é suavizar a ideia – essa sim, ligeira e errada – dos que acham (e são muitos), dos que confundem (e são ainda mais) a Ficção Científica com um género menor e, pior ainda, uma espécie de histórias de fantasia destinadas a um público demasiado crente. Eis o trunfo de Cameron: refletir sobre temas que obrigam a pensar a vários níveis: social, cultural, sociológico, artístico e comercial, na esperança de que a voz dos que, através da sua arte (escrita, pictórica ou falada) participaram e participam no género chegue aos ouvidos e ao coração dos incautos ou filisteus. Mesmo que, para citar o promocional de um filme de ficção científica: “No Espaço ninguém te ouve gritar”...