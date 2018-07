Drake bate recorde dos Beatles com sete músicas no Top 10 da tabela da Billboard

O cantor e compositor canadiano Drake tem sete temas no Top 10 da Billboard em simultâneo, batendo os Beatles que chegaram a ter cinco em 1964.

O tema “Nice For What” volta agora ao topo da tabela depois de ter ficado em sexto na semana passada. Em segundo lugar estreia-se “Nonstop” e seguem-se, por ordem, “God’s Plan”, “In My Feelings”, “I’m Upset”, “Emotionless” e “Don’t Matter to Me”, que conta com arranjos vocais de Michael Jackson previamente gravados.

Os outros três lugares do Top 10 estão guardados para Cardi B, em terceiro, Maroon 5, em quinto, e para o ‘rapper’ XXXTentacion, morto a tiro em junho, que ocupa o décimo lugar com “Sad!”.

A lista da Billboard reúne as canções mais ouvidas da semana nos Estados Unidos, por popularidade, compilando dados de vendas e transmissões.

O cantor conta agora com 31 êxitos no Top 10, ficando empatado com Rihanna, no terceiro lugar, sendo que à sua frente se encontram os Beatles com 34 êxitos e Madonna com 38.

Drake lançou, no final de junho, o álbum “Scorpion” e, até ao momento, todas as 25 músicas do álbum estão na tabela `Hot 100´ da Billboard.

Desde 2009, Drake, conta com 186 músicas na tabela do Top 100 da Billboard, ficando assim em segundo, atrás do elenco da série americana “Glee”, que teve 207 das suas músicas na tabela.

O cantor e compositor estreou-se com 17 anos na série televisiva “Degrassi: A próxima geração”, tendo participado em 138 episódios. Em 2006, Drake, lançou a sua primeira `mixtape´, “Room for Improvement”, sendo que o seu primeiro álbum de estúdio “Thank me Later” foi lançado em 2010.