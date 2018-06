Realizador do filme "Foge" está a desenvolver série para o Youtube Premium

Jordan Peele, realizador do filme "Foge" — vencedor do Óscar de Melhor Argumento Original (Jordan Peele) e nomeado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator Principal (Daniel Kaluuya) e Melhor Realizador (para Jordan Peele) — está a trabalhar numa série cómica de ficção científica para o YouTube Premium, a versão paga do popular site dedicado à partilha de vídeos.

Intitulada "Weird City", a série será uma antologia de seis histórias (contadas ao ritmo de uma por episódio) passadas numa metrópole futurista. De acordo com o criador, tudo acontecerá num "mundo próximo ao nosso, embora um pouco mais estranho”. O projeto televisivo já está em desenvolvimento há alguns anos, mas só agora ganhou maior força. Numa fase inicial, a ideia era que "Weird City" fosse transmitida através da plataforma de streaming Hulu, mas o acordo acabou por desfazer-se.

A data de estreia da série ainda não é conhecida, mas espera-se que a primeira temporada chegue ao YouTube Premium já no próximo ano. O serviço, que promete concorrer em simultâneo com a Netflix e com o Spotify — terá séries, filmes e música em streaming, sem publicidade associada — ainda não está disponível em Portugal.