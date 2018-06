Esta é a primeira série do Jon Snow de “A Guerra dos Tronos”

Kit Harington e Daniel West tinham uma certeza — queriam contar a história da Conspiração da Pólvora —, mas não sabiam como fazê-lo nem por onde começar. No fundo, tudo o que tinham era uma ideia em desenvolvimento e precisavam de alguém que começasse a dar forma ao seu projeto.

Depois de o produtor televisivo Ollie Madden da produtora Kudos começar a trabalhar na série, foi a vez de Ronan Bennett se juntar à criação de “Gunpowder”. “Ronan era a pessoa perfeita para escrever isto”, considera agora Kit Harington a propósito da sua primeira série, admitindo que o resultado não teria sido o mesmo sem o contributo do argumentista do filme “Inimigos Públicos” (também responsável pelas séries “Hidden” e “Top Boy”, esta última disponível no Netflix). De acordo com o ator e cocriador, em declarações a que o Expresso teve acesso, Bennett construiu toda a narrativa de uma forma “muito bonita e delicada”, utilizando “o vernáculo da época com toda a precisão”.

O facto de o argumentista ter um doutoramento em História Inglesa do Século XVII terá sido fundamental para que tudo corresse da melhor forma, tendo em conta a importância dos temas abordados. É que “Gunpowder” não é uma série como as outras. Trata-se afinal de um thriller de época sobre a Inglaterra seiscentista e entre os períodos-chave explorados estão os factos por detrás da famosa Conspiração da Pólvora, na qual um grupo de católicos ingleses decide assassinar o Rei James I. Em causa estava a perseguição religiosa e explodir o parlamento com o monarca e os seus apoiantes lá dentro surgiu como uma opção válida entre os revoltosos.

Segundo Harington, “Gunpowder” revela uma parte tão “fascinante, negra e distorcida” da história britânica que quase se corria o risco de esta acabar esquecida caso nada fosse feito para a recordar. E é a isso que se propõem com esta série, que além de contar com personagens carismáticas como Guy Fawkes, traz à tona outras menos conhecidas mas que também tiveram a sua importância durante aquele tempo conturbado. Se Fawkes, aqui interpretado por Tom Cullen, é o nome mais conhecido de toda a narrativa histórica, Kit Harington garante que ele representa apenas “a ponta do icebergue”.

“Muita gente sabe que ele estava a trabalhar com conspiradores, mas não sabemos muito sobre quem eles eram ou quais foram as suas motivações.” A verdade é que é muito pouco o que se sabe até agora sobre a preparação da noite de 5 de novembro, assim como o que aconteceu depois disso. Embora a data seja conhecida em Inglaterra por Dia de Guy Fawkes, por a maior parte das pessoas acreditar que havia sido ele o mentor da conspiração, não foi o cabecilha do atentado. A ideia foi de Robert Catesby (interpretado por Harington), que acabou por arruinar a própria vida ao recusar a abandonar a sua religião.

LONDRES SEISCENTISTA

A minissérie da BBC, distribuída internacionalmente pela HBO, promete que a história será contada a partir de vários lados — “o que estamos a tentar fazer é contar a história também da perspetiva dos conspiradores, para tentar entender o que leva as pessoas a fazerem coisas terrivelmente violentas”, enquadra Harington —, numa produção que transformou a Yorkshire do século XXI na capital britânica do século XVII. Este foi outro dos desafios de “Gunpowder”, que entregou ao experiente Grant Montgomery a construção de todos os cenários, entre os quais se contam as ruas da Londres seiscentista onde a ação se passa. “Não é fácil criar um período e ele fez isso de uma forma incrível”, considera o ator-estrela de “A Guerra dos Tronos”, que viu o set crescer à medida que este era construído.

É também a primeira vez que Kit Harington se apresenta nesta posição de produtor-executivo e isso deu-lhe uma visão diferente de todo o trabalho. “Quando estou num set de filmagens de televisão ou de cinema, tenho que me lembrar de que tudo o que vejo é resultado de uma ideia, e de muitas contribuições, para criar o produto final”, explica, considerando que esta tem sido uma experiência que mudou a forma como olha para todo o projeto. “Como ator, normalmente não se consegue conhecer o designer [de produção] ou ver o seu planeamento, mas [desta vez] vi tudo a acontecer.”

A Kit Harington e Tom Cullen juntam-se no elenco Liv Tyler, Edward Holcroft, Shaun Dooley, Mark Gatiss, Derek Riddell e Peter Mullan, num trabalho de equipa dirigido por J. Blakeson a partir das indicações dos criadores Ronan Bennett, Kit Harington e Daniel West. O resultado do projeto pode ser visto a partir deste fim de semana no TVSéries, que estreia “Gunpowder” já este domingo. O primeiro episódio da minissérie, composta por três capítulos, é apresentado pelas 21 horas, com os seguintes a estrearem-se nas próximas duas semanas. De acordo com as informações até agora conhecidas, esta terá sido uma série limitada, pelo que não são esperadas novas temporadas.