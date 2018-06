O castelo de Highclere precisava de obras no valor de €13 milhões. Uma série de televisão salvou-o da ruina

Estava a precisar de reparações há várias décadas e os seus donos tinham acumulado uma dívida de quase 12 milhões de libras (cerca de 13,5 milhões de euros) a tentar restaurá-lo. O castelo que serviu de cenário ao fenómeno de ficção da ITV “Downton Abbey”, o Highclere Castle, vai usufruir de obras de restauro abrangentes e para isso serão utilizados os fundos da “renda” que o canal britânico pagou para poder utilizar esta propriedade privada para a gravação da série.

Há menos de uma década esta era só mais uma mansão no distrito de Hampshire com fabulosos interiores vitorianos a ver o tempo passar. Mas agora, Lord and Lady Carnarvon, ou Fiona e George, são os herdeiros da mansão - e as únicas duas pessoas que podem continuar a viver o sonho que chegou a milhões de pessoas pela televisão.

Fiona tem 47 anos e é formada em Línguas Inglesa e Alemã. Depois de o pai do seu marido George ter perdido o pai, o casal herdou o castelo e acrescentou títulos nobiliárquicos ao nome. Agora são o Barão e a Condessa de Carnarvon. Portanto, não só têm o castelo como a aura de realeza a condizer. São uma espécie de família Crawley. Ambos já admitiram que ser parte da série foi “uma viagem num tapete mágico” e que estão gratos pelos fundos que lhes vão permitir retomar projetos de renovação antigos.

Ao mesmo tempo, a projeção que a série deu ao edifício também permitiu à família manter um preenchido calendário de eventos, já que o castelo agora é muito mais requisitado: casamentos, recitais, apresentações de livros, cabarets e festas de todo o tipo são organizadas no castelo de Highclere, cuja história data de antes de Cristo, segundo documentos citados na página oficial do castelo. Na época medieval (pensa-se que algures entre os séculos XII e XIII) foi construída uma das primeiras casas Tudor de Inglaterra.

No século XVIII, a família Carnarvon comprou a mansão e renovou completamente o edifício que se tornou então numa mansão estilo georgiano. Mas foi já em 1938 que este agora famoso castelo adquiriu os traços que tem hoje. Era o tempo da Rainha Vitória, de inovações, descobertas científicas, auge do império britânico. E foi nessa altura que o castelo se tornou o centro da vida cultural de Hampshire. Durante a Primeira Guerra Mundial, o castelo foi transformado num hospital.

Em 1922, o castelo voltou a ser propriedade privada e foi palco daquele que é considerado o primeiro grande evento mundial acompanhado pelos meios de comunicação de todo o mundo: foi o 5º Conde de Carnarvon, herdeiro deste castelo, que descobriu o túmulo de Tutankhamun.