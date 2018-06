Morreu o criador dos Jackson 5, que lançou Michael Jackson

Sucesso nos anos 1960 e 1970 foi ensombrado anos depois pelas denúncias de maus tratos físicos e psicológicos aos filhos

O músico e empresário norte-americano Joseph Jackson, que deu a conhecer os Jackson 5 e impulsionou a carreira de Michael Jackson, um dos filhos, morreu nesta quarta-feira aos 89 anos em Los Angeles, revelou a família.

Joseph Jackson, nascido no Arkansas a 26 de julho de 1928, foi pugilista e guitarrista numa banda de blues que não chegou a vingar, mas foi como empresário dos filhos que ficou conhecido. O sucesso nos anos 1960 e 1970 foi ensombrado anos depois pelas denúncias de maus tratos físicos e psicológicos aos filhos.

O trabalho artístico com os filhos começou na década de 1960, com Jackie, Tito e Jermaine, adolescentes, aos quais se juntaram depois Marlon e Michael Jackson, ainda crianças.

Em 1969 assinaram com a Motown Records, tendo editado depois temas como "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" e "I'll Be There". Joseph Jackson esteve ainda na origem da carreira solo dos filhos Michael e Janet.

Em 2010, em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, Joseph Jackson admitiu os abusos físicos e psicológicos aos filhos, justificando que isso os mantinha "firmes e fora da prisão".