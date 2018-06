Nicole Kidman e Oprah Winfrey assinam pelos gigantes do streaming

No fulgor da conquista e retenção de subscritores por esse mundo fora, as maiorais do streaming investem forte na caça aos talentos, nados e criados na televisão e no cinema. Quase como que num estalar de dedos, ficámos a saber que Nicole Kidman “assinou” pela Amazon Prime Video, que Oprah Winfrey foi “contratada” pela Apple e que os primeiros frutos da “aquisição” de Shonda Rhimes pela Netflix estão à beira de ser colhidos e entrar em online no catálogo.

Os termos do acordo estabelecido entre Nicole Kidman e a Amazon prevê que a “Blossom Films” (a produtora criada por Kidman e Per Saari, produtora executiva da premiada série “Big Little Lies” com a chancela da HBO) venha a trabalhar em conjunto com a Amazon no desenvolvimento de séries a distribuir globalmente e em exclusivo na plataforma, bem como em filmes que farão, em primeira instância, o circuito de exibição nas salas de cinema. No ‘pipeline’ de produção, a “Blossom Films” tem a adaptação ao ecrã da peça teatral “Cuddles” (ambientada ao universo vampírico), bem como a adaptação do romance “Truly Madly Guilty” de Liane Moriarty para uma ‘limited serie’ (série com número episódios previamente fechados). A par do anúncio público da parceria, Jennifer Salke, responsável pela Amazon Studios, veio elogiar Kidman: “Uma força da natureza, tanto na representação como na produção”. Kidman devolveu o cumprimento e assinalou que o objetivo da “Blossom Films” é o de criar conteúdos para múltiplas plataformas e não consegue ver “melhores colaboradores para alcançar este desígnio”.

d.r.

Numa nota apenas, a Apple esclarece que “em conjunto, a Apple e Oprah Winfrey vão criar programas originais que acolham a incomparável capacidade (de Oprah) para se ligar às audiências em todo o mundo”. Não se sabe para já qual a escala ou detalhe do envolvimento entre a apresentadora, atriz e produtora de televisão norte-americana e o serviço de streaming da gigante tecnológica. Nem quanto vale o contrato. Dona e senhora na apresentação televisiva faz mais de três décadas e muito à conta do talk show “The Oprah Winfrey Show”, Oprah é atualmente CEO (‘Chief Executive Officer’) da “Oprah Winfrey Network”, uma rede de televisão detida pelos Harpo Studios e pela Discovery. Deste contrato fica o anúncio a fazer prova, portanto, de que a Apple não está a jogar a feijões, apesar de ter entrado mais tardiamente na corrida dos conteúdos próprios.

Quilómetros adiante, a Netflix desvenda os contornos da primeira série original a sair da “Shodaland”, a empresa de produção de Shonda Rhymes (“Anatomia de Grey”, “Escândalo” ou “Como Defender Um Assassino”) que está quase a fazer um ano deixou para trás a Disney/ABC. Desta feita, a “Shondaland” está a trabalhar numa nova série inspirada em factos reais a partir de uma infâmia trazida a público pela “New York Magazine”, de como Anna Delvey se fez passar por rica herdeira alemã entre a alta sociedade de Nova Iorque, enganando muitas pessoas e instituições bancárias para financiar o seu estilo de vida luxuoso, e está atualmente detida. Pela brevíssima sinopse associada à arte e engenho, a série promete.