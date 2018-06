Por trás da cortina

Ao fim de dois anos de trabalho, Isaura adiou a edição do primeiro álbum para representar Portugal na Eurovisão. Com dois meses de ‘atraso’, os segredos de “Human” foram finalmente desvendados

O percurso musical de Isaura é tudo menos uma linha reta. A artista nascida em Gouveia, há 28 anos, começou por se mostrar ao país no concurso de talentos “Operação Triunfo”, em 2010; esperou cinco anos para editar o EP de estreia, “Serendipity”; e viu o buzz em torno do seu nome intensificar-se ao colaborar com Diogo Piçarra no dueto ‘Meu É Teu’, também em 2015. No ano seguinte, começou a trabalhar no álbum de estreia, mas depois de mostrar os singles ‘I Need Ya’ e ‘Busy Tone’ um pequeno ‘terramoto’ levou-a a adiar a edição de “Human”, que agora chegou às lojas. Convidada a compor uma canção para o Festival da Canção, Isaura não imaginava que ‘O Jardim’, escrita para se despedir da avó, falecida no ano passado, a levaria a representar Portugal na Eurovisão. “Não estava à espera que ganhássemos o festival”, confessa, “aceitei compor uma canção e foi só isso”. Hoje, mostra-se agradecida por “uma experiência sem preço”, apesar do mau resultado final. “O que fazes com isso? Olha, continuas e a seguir vais trabalhar o dobro.” A relação com a avó, o amor pela pop e nova colaboração com Piçarra, foram alguns dos temas abordados na conversa com o Expresso.

Porquê “Human”? É um “sou apenas humana” ou um “sou humana e isso acarreta estas coisas todas”?

As duas coisas. Cheguei a essa palavra porque queria representar esta coisa de programar um álbum a pensar que ia ser de uma maneira, queria que soasse a isto e àquilo e a outra coisa qualquer, e de achar que tinha tudo controlado, mas depois, de repente, as coisas mudaram. Tudo muda e tens de arranjar convicção e forças e focares-te para levar as coisas a bom porto. Esse processo não é fácil, mas conseguimos. Assim cheguei a “Human”.

Na canção que dá nome ao disco começa por cantar algo como “não sou de pedra”, mas termina com “não vou partilhar mais os meus segredos, sou humana”. Encara a exposição das suas fragilidades com cautela?

Não encaro como uma limitação. Não faço canções que não sejam verdade ou baseadas em algo que não conheça ou veja. Acho extremamente difícil escrever sobre coisas que nunca vivi. Já tentei, já pensei “quero escrever uma canção sobre isto”, mas se não tiver qualquer tipo de relação com o assunto é como se soubesse que, espremido, não há ali nada, não se extrai nada. Portanto, é ponto assente, a partir do momento em que escolho fazer canções e partilhá-las com o mundo, que tenho de as fazer sobre mim, a minha vida, a vida dos meus amigos, aquilo que vejo, que me diz alguma coisa. É o que é.

Há, no disco, um jogo entre influências dos anos 80 e uma produção bastante atual. Foi fácil encontrar um equilíbrio?

O que foi difícil foi perceber quando terminar, que canções já não faziam parte da história. Gostava muito de algumas que não entraram porque já não faziam sentido. Essa parte foi mais difícil, até por questões emocionais, mas em termos de sonoridade tinha bem pensado o que queria de cada produtor. Com eles foi fácil. Depois, quando fiquei sozinha a fazer a minha parte, o puzzle estava montado. Foi como se estivesse a fazer palavras cruzadas, só faltassem duas ou três, e conseguisse perceber, pelo que já estava preenchido, quais eram, mesmo não sabendo as respostas. Nesse sentido, não foi difícil.

A sua avó era um dos seus maiores pilares?

Sem dúvida. Cresci com a minha avó. Há pessoas que só vão visitar os avós fim de semana sim, fim de semana não. Eu vivi com a minha avó até vir para a faculdade, era mais minha mãe do que minha avó e, portanto, tinha essa proximidade com ela. Quando digo que a minha avó era a minha melhor amiga, é mesmo verdade. Era aquela pessoa que estava sempre ali. Tenho amigos que me dizem “não vejo o meu avô há um mês” e sou a primeira a dizer “mas como? Por que não vais almoçar com o teu avô”. Não percebo isso. Tínhamos uma relação mesmo muito próxima. Desapareceu e deixou um vazio muito grande porque representava muitas coisas… O ir a casa, as refeições, a comida, esse conforto todo. Era essa pessoa.

‘Closer’ é o tema que conta com produção do Diogo Piçarra. Em que momento entrou ele em cena?

Ainda não tinha a canção fechada quando comecei a trabalhar com ele. Ajudou-me muito a direcionar a sonoridade da canção. Era muito diferente, tinha tudo para ser, outra vez, uma Isaura bem mais alternativa e não tão para cima. O refrão, então, é claramente um empurrão do Diogo: “Simplifica, simplifica. Diz isso, mas com menos palavras.” E resultou muito bem, mostrou-me que me sinto bem nesse registo. Essa canção fez-me tentar perceber até onde consigo ir, é o meu desafio mais pop.

Há artistas em Portugal que parecem ter medo da palavra pop… De onde vem esse amor pelo género?

Eu acho que pop é uma excelente característica. Gosto de cantar as minhas canções, mas antes de qualquer coisa, sou escritora de canções. É isso que faço desde sempre, que gosto mesmo de fazer. E quando ouço uma canção pop penso “isto funciona, está muito bem feito”… Os resultados que as tais canções pop têm não são à toa. Há ali uma estrutura, uma forma de transmitir as coisas, uma simplicidade que é boa. Nem toda a música pop é boa, ou eu não gosto de toda a música pop…

Desde que ‘O Jardim’ foi disponibilizado nas plataformas de streaming, que repercussões sentiu no que diz respeito a ouvintes estrangeiros?

Senti mudanças e nem sou a frontgirl. Recebo muitas mensagens, muito feedback… A partir do momento em que estive na pré-festa, em Madrid, da Eurovisão, notei logo uma diferença gigante. Tem que ver com o carinho que os fãs da Eurovisão têm pelos artistas e pelos seus trabalhos. Pensei que parasse nas canções, mas não. Gostam de perceber o que fazes. Recebo tantas mensagens da Lituânia… Às vezes, gosto de ir ver o top do Spotify desses países para perceber o que ouvem e é giro ver como a sonoridade de ‘O Jardim’ encaixa em tantos deles. É bom, porque aquela sonoridade também é a minha sonoridade.