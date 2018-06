O culto da cultura

Na Europa dos 27, a cultura ainda olha a meios. Ter maior capacidade económica e mais anos de escolaridade determinam o acesso dos cidadãos, em especial nos países do sul. Assim, enquanto a norte 90% dos habitantes estão envolvidos em atividades culturais, a leste e a sul apenas 50% o fazem. Segundo os últimos dados da Comissão Europeia, Portugal continua a ser o país com menos leitores: só 40% da população leu pelo menos um livro no intervalo de um ano e metade alega “falta de interesse”. Esta tendência é confirmada pelo relatório de 2016 do Instituto Nacional de Estatística, no qual 61% dos inquiridos afirmaram não ter lido um só livro, apesar de 1,3 milhões de portugueses estarem inscritos em bibliotecas públicas. Mesmo assim, nesse ano, o país publicou 16.500 livros, e as famílias portuguesas gastaram uma média de 845 euros em atividades de lazer e cultura.

Todos sabemos que os números pouco dizem por si só — o contexto é importante. Neste caso, o contexto de uma Europa e de um Portugal desiguais. No âmbito europeu, por exemplo, a Suécia lidera os hábitos culturais, seguida pela Finlândia e a Dinamarca. A Holanda, o Reino Unido e a Alemanha não estão longe. A realidade inverte-se quando se olha para a Grécia, o Chipre e sobretudo Portugal, que apresenta os índices mais baixos de participação e acesso em quatro campos — leitura, concertos, teatro e artes performativas. Portugal é um dos países onde os custos demasiado elevados dos bens culturais parecem ter maior peso (sobretudo nas idas a concertos), secundado por Lituânia, Grécia, Hungria, Itália, Espanha, Chipre e República Checa. Os portugueses são também dos povos que menos frequentam bibliotecas públicas, e não será por falta delas no seu território — 7%, quase a par dos italianos, referem que têm “custos excessivos”.

infografia carlos esteves

Na Europa, diz o Eurostat, a indústria cultural é responsável por 6,3 milhões de postos de trabalho, correspondendo a 3% do emprego total. E, em 2013, havia 675.000 empresas orientadas para o mercado cultural, que empregavam perto de 2,2 milhões de pessoas e que deram um lucro total de 128 mil milhões de euros — 5% do que lucraram as empresas em geral. O Luxemburgo e a Roménia são o maior e o menor empregador nesta área, com 5,2% e 1,1% da população empregada a trabalhar, respetivamente, no sector. Em Portugal, em 2015, havia 53.000 empresas cuja atividade principal era a cultura, com um volume de negócios a atingir os 4,7 mil milhões de euros — à cabeça deste ganho estão as agências publicitárias e a televisão, seguidas de longe pela edição de livros, a produção de filmes e as artes do espetáculo.

Também por cá, apenas 2,2% dos trabalhadores estão ligados a atividades relacionadas com a cultura, o que, em 2016, representava um total de 81.700 pessoas, 44% das quais com ensino superior. Deste total, 23,6% dedicava-se ao comércio a retalho de bens culturais, 16% concentrava-se em arquivos e bibliotecas e 14% ocupava-se com o teatro, a música, a dança e “atividades artísticas e literárias”. Os arquitetos, urbanistas e designers são claramente a maioria no que toca a profissões ditas ‘criativas’, seguidos pelos joalheiros, os artesãos e os artistas e, em último lugar, os autores.

Se, em Portugal, mais de metade dos trabalhadores da cultura são mulheres, na Europa acontece o contrário: há mais homens (53%) com empregos neste campo, ao ponto de a Comissão Europeia ter sobre isso demonstrado “preocupação” e emitido um documento a comprometer-se com a promoção da igualdade. Na União Europeia, essa clivagem torna-se mais acentuada em sete Estados-membros — e aqui vemos a Holanda, a França ou o Reino Unido desafiar o estigma do sul e juntar-se a Malta, Chipre e Espanha. Dos cidadãos abrangidos pela indústria cultural europeia, 18% têm entre 15 e 29 anos e 60% têm educação superior.

Os portugueses têm vindo a aumentar a ida aos museus, registando-se 15,5 milhões de visitantes em 2016. Destes, 43% eram estrangeiros, 34% entrou gratuitamente e 12% integravam grupos escolares. Também os espetáculos ao vivo parecem estar no topo das preferências nacionais, com 67% dos residentes a afirmar que viram pelo menos um. Quanto ao cinema, e apesar de os bilhetes terem sofrido um aumento de 13% em 2016, 45,6% disseram ter assistido a uma sessão.