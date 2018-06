Este é o valor da assinatura de um arquiteto

A casa é regra geral o trabalho de eleição dos arquitetos. É o que mais gostam de fazer e onde mais se envolvem com o cliente. Para muitos, a casa representa ainda a possibilidade de experimentar, inovar, ir mais longe e avançar no domínio da arquitetura. É aí que se espraiam e fazem discorrer a imaginação, com a ambição de fazer melhor e mais belo. A casa é o núcleo duro da arquitetura e agrada tanto a arquitetos como a clientes.

Para quem a compra, as vantagens são muitas. Primeiro do que tudo terá “um fato feita à sua medida”, como diz o arquiteto José Neves, Prémio Secil e Prémio AICA. Para trás fica o pronto a vestir, que teria de adaptar à sua maneira de ser e de estar. Ganha em conforto e ganha também a possibilidade de ter “a excelência por via da espacialidade”, afirma Manuel Aires Mateus. E ganha ainda em fazer parte de “um campo de experimentação” ímpar e responsável pela “história da arquitetura moderna”, como avança Álvaro Siza Vieira.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI