Músicos de jazz Billy Hart e Joshua Redman atuam a 11 e 12 de julho em Lisboa

O quarteto do baterista norte-americano Billy Hart atua nos dias 11 e 12 de julho, em Lisboa, no Hot Clube de Portugal, com o saxofonista Joshua Redman, foi anunciado nesta segunda-feira. "Nos dias 11 e 12 de julho o Hot Clube de Portugal (HCP) terá o prazer de apresentar mais uma formação merecedora de particular atenção. O Billy Hart Quartet featuring Joshua Redman, além dos reconhecidos baterista e saxofonista, inclui também Ethan Iverson no piano e Ben Street no contrabaixo", refere o HCP num comunicado hoje divulgado.

Alguns bilhetes para estes espetáculos serão vendidos antecipadamente. "Os bilhetes - na totalidade de 100 para cada concerto - estarão disponíveis para os sócios do HCP (com as quotas em dia) até ao dia 29 de junho. A partir do dia 02 e até 9 de julho estarão disponíveis também para todos os interessados não sócios. Os interessados deverão contactar os serviços administrativos do HCP através do email: hcp@hcp.pt ou pelo telefone 21 361 97 40", lê-se no comunicado.

Antes dos concertos no Hot Clube, o Billy Hart Quartet e Joshua Redman atuam a 10 de julho na Casa da Música, no Porto, no âmbito do Ciclo de Jazz.

Os espetáculos de Billy Hart Quartet em Lisboa fazem parte da programação de julho/agosto 2018 daquela sala da Praça da Alegria que inclui, em julho, "concertos do projeto 'étnico' Jugalbandish de Vasco Pimentel e Niraj Singh [a 5], de José Menezes Unit 7 [a 6 e 7] , do quarteto do vibrafonista Eduardo Cardinho + Ben Van Gelder [a 13 e 14], do jovem guitarrista João Roque [a 18], da consagrada cantora Sara Serpa com Ingrid Laubrock e Demian Cabaud [a 19 e 20], do trio da pianista russa Olga Reznichenko [a 21], do Quinteto sueco de Anna Lundqvist [a 26, 27 e 28]".

Para agosto estão agendadas atuações dos Racing Mackerels, do guitarrista Nuno Ferreira [a 2, 3 e 4], do novo projeto 'internacional' do acordeonista João Barradas [a 9, 10 e 11], do trio, também internacional, de André Matos [a 16, 17 e 18] e de um quinteto liderado pelo guitarrista Daniel Neto [a23, 24 e 25]. Em julho as 'jam sessions' de terça-feira serão lideradas pelo guitarrista Bruno Santos e em agosto pelo também guitarrista João Espadinha.

O Hot Clube Portugal estará encerrado de 26 de agosto a 5 de setembro, reabrindo a 6 com a atuação do quarteto do saxofonista Ricardo Toscano, com João Pedro Coelho no piano, Romeu Tristão no contrabaixo e Luís Candeias na bateria. O Ricardo Toscano Quarteto atua também nos dois dias seguintes, 7 e 8 de setembro.