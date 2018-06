O retrato escondido de Fernão Mendes Pinto

O painel central do retábulo da Igreja da Misericórdia de Almada, recém-restaurado, que representa a Visitação da Virgem a Santa Isabel, pode integrar o retrato póstumo de Fernão Mendes Pinto na figura de São José que acompanha a Virgem, com um estranho baraço ao pescoço, atributo que nunca aparece na iconografia das Visitações. O retábulo foi encomendado a Giraldo de Prado em 1589-1590 pelo provedor Francisco de Andrade, amigo do autor de “Peregrinação”

