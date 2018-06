Planos de 30 segundos para dar a volta ao mundo com Martine Syms

A artista norte-americana Martine Syms traz até ao Porto a instalação videográfica “Lessons 1-CLXXX”, apresentando uma narrativa aleatória e não-linear, autêntica obra aberta e em constante metamorfose. Como um organismo vivo ou uma memória que não esquece o futuro, constantemente moldada pelo presente. A autora de 30 anos, nascida em Los Angeles, deambula aleatoriamente por temas como o feminismo, as questões raciais e a cultura afroamericana, apresentando 180 fragmentos fílmicos, em que a sequência das imagens é determinada através de um algoritmo, como acontece na realidade atual edificada em códigos virtuais.

Pare, escute e desmultiplique o olhar, pois este é um convite à reflexão, onde o foco incide nas minorias e nas histórias que normalmente não produzem eco mediático. “O meio é a mensagem”, preconizou Marshall McLuhan, e num mundo dominado pelo poder da imagética, Syms pinta com ‘frames’ de 30 segundos o contexto político, social e económico norte-americano.

A exposição do arquivo documental da artista, comissariada pelo diretor do Museu de Serralves, João Ribas, assemelha-se a uma Arca de Nóe pós-moderna. É como um símbolo da compressão do tempo, onde se explora o poder da linguagem e se confronta a narrativa dominante dos ‘media’. A mostra fica patente até 30 de setembro.

Um poema de imagens desconexas contra as grandes narrativas neoliberais

O projeto de Martine Syms - já apresentado no MoMA, em Nova Iorque, e no ICA, em Londres - assume-se como um convite a entrar na antecâmara da sociedade, onde uma miríade de “imagens desconexas de experiências sobre temas diversos tecem narrativas fragmentárias (direta e acidentalmente) relacionadas com a vida dos negros americanos”, lê-se no texto de apresentação, compondo um “poema cumulativo”, criado desde 2014, com imagens retiradas do YouTube, programas de televisão dos anos 1980, clipes da MTV e material filmado pela performer, videasta e fundadora da editora Dominica.

“Este trabalho parte da leitura do livro ‘The Grey Album: On the Blackness of Blackness’, do poeta Kevin Young, muito relacionado com a cultura afro-americana”, começa por explicar a artista ao Expresso. “Grande parte do meu trabalho está ligado à exploração das potencialidades do formato vídeo, mostrando a forma como a sociedade constrói a sua memória a partir desses registos”, acrescenta Martine Syms, que em “Lessons 1-CLXXX” desenvolveu um algoritmo que “permite ao público ver um filme constantemente diferente”, porque, complementa, “a sequência dos planos de 30 segundos nunca se repete”.

O diretor do Museu de Serralves e comissário desta instalação artística destaca a particularidade de a norte-americana ter “desenvolvido, em muito pouco tempo, uma carreira internacional impressionante”, apresentando-a como uma “figura importantíssima, não só em termos do pensamento influenciado pela experiência particular vivenciada na comunidade afro-americana, mas por trabalhar a conjunção do poder e da circulação da imagem”. A abordagem ética e estética - indissociáveis no trabalho de Syms - conduz o público numa viagem “desde o quotidiano até ao mais significativo no contexto político e social”, frisa João Ribas, à conversa com o Expresso.

Os 180 fragmentos de 30 segundos, prossegue o responsável, “vão definir a constituição da nossa história da contemporaneidade”, que defende não ser “contada em linhas gerais, em grandes acontecimentos, apesar da tentativa dos Estados de reorganizar o mundo em função das tendências neoliberais”.