Duas obras de José Malhoa cedidas pelo Novo Banco ao Museu de Caldas da Rainha

Duas obras do pintor José Malhoa (1855-1933) vão ser cedidas ao Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, pelo Novo Banco, através de um protocolo, foi esta quinta feira anunciado pela instituição bancária. De acordo com o Novo Banco, as obras serão cedidas num protocolo a assinar no domingo, pelas 14:45, com a Direção Regional de Cultura do Centro, provenientes da coleção de pintura daquela entidade financeira.

As obras agora cedidas são "Ao cair da Tarde", um óleo sobre tela de 1881, e "Um colecionador", óleo sobre cartão de 1888, e ficarão em exposição permanente no Museu José Malhoa, indicou à agência Lusa fonte do Novo Banco. O protocolo será assinado pela diretora regional da Direção Regional de Cultura do Centro, Celeste Amaro, e pelo presidente do Novo Banco, António Ramalho.

A iniciativa insere-se no âmbito do projeto NB Cultura, criado com o compromisso de disponibilizar ao público o património cultural e artístico do Novo Banco, através de parcerias com entidades públicas e privadas, como universidades e museus, de âmbito nacional e regional. Recentemente, foi assinado, neste âmbito, um protocolo com a Câmara Municipal da Guarda para a cedência de obras dos artistas João Hogan, Nikias Skapinakis, José de Guimarães, Júlio Resende e Luís Pinto Coelho, que ficarão em exposição permanente no Museu da Guarda.

Em abril, o Novo Banco assinou, em Castelo Branco, com o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, outro protocolo para a cedência de uma pintura do século XVII, atribuída a Jan Fyt, pintor flamengo de naturezas mortas. Em janeiro, foi assinado um protocolo com o Museu Nacional dos Coches, para cedência da pintura a óleo sobre tela, "Entrada pública em Lisboa do Núncio Apostólico Monsenhor Giorgio Cornaro", realizada em finais do século XVII.

No passado dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, foi também assinado um protocolo com o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), para a cedência do retrato da Condessa de Verdun, Anne Catherine Le Preudhomme, pintado por Elisabeth Louise Vigée Le Brun, uma das mais importantes pintoras francesas da segunda metade do século XVIII.

Este retrato, nunca antes exposto, fico integrado na exposição permanente do MNAA. Em fevereiro, O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, disse à Lusa que a coleção de fotografia do Novo Banco deverá ficar instalada no Convento São Francisco, em Coimbra.