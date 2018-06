Um Mimo transatlântico para descobrir novos mundos musicais

Há quinze anos, na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, Lu Araújo sonhou e obra nasceu, frutificando no nordeste brasileiro. Estavam criadas as raízes para o Mimo, um festival consolidado no país-irmão, onde se expandiu para o Rio de Janeiro e que, em 2016, atravessou o Atlântico para atracar em Amarante, trazendo até Portugal novas geografias musicais, com várias correntes a inundar criativamente as margens do Rio Tâmega. A música do mundo transforma a cidade rodeada pelas serras, entre 20 e 22 de julho, num universo sensorial de cultura, com 53 apresentações e artistas de 16 nacionalidades diferentes.

O cartaz da terceira edição apresenta uma foz de artistas consagrados, como Rui Veloso a rever 38 anos de carreira, Dead Combo a abrir as portas para o novo “Odeon Hotel” ou o brasileiro Otto a brindar o público com o som da sua “Ottomatopeia”; mas o foco é colocado igualmente em estéticas afluentes e talentos promissores, como o pianista norte-americano de 17 anos Mathew Whitetaker, Almério - um “Ney Matogrosso pós-moderno”, como define a diretora artística do evento - ou a banda Baiana System que, nas palavras da responsável artística, está a “revolucionar a música urbana brasileira”.

Mas muito mais há para ouvir neste encontro internacional de música em que, como anuncia o slogan, “dois ouvidos é pouco”. Dos Estados Unidos chega o supergrupo Hudson, composto pelo baterista e percussionista de 75 anos Jack DeJohnette, John Scofield, John Medeski e Scott Colley. O Mimo dá palco também a GoGo Penguin, uma das mais influentes bandas do jazz londrino, o trio liderado pelo pianista israelita - dono de um estilo minimal - Shai Maestro e também à brasileira Moacyr. Todos estes artistas atuam, pela primeira vez, em Portugal. “O nosso papel é criar espaço para novos nomes”, frisa Lu Araújo, disposta desde a primeira hora a criar um certame de “vanguarda”, com a preocupação de alinhar uma programação que “fuja ao óbvio” e “pouco interessada por artistas que vêm para apresentar os espetáculos que já fizeram em todas as grandes salas e coliseus da vida”.

Hugo Sousa

O festival não fecha, ainda assim, as portas ao regresso de grandes nomes, sempre com novos trabalhos para apresentar ao público nacional, como os sérvios Goran Bregovic Wedding and Funeral Band, a Orquestra Chinesa Cheong Hong de Macau, o grupo de músicos e bailarinos moçambicanos Timbila Muzimba, o trio Pablo Lapidusas International, a brasileira Dona Onete, o “rock do deserto” de Noura Mint Seymali, aos quais se somam os portugueses Bruno Pernadas e a guitarrista de fado Marta Pereira da Costa.

“Não é rock, não é pop, não é instrumental, não é jazz, não é erudito, mas acaba por ser isso tudo. É para trazer a família”, assegura a diretora artística, relativamente a um evento de entrada livre, “inclusivo, acessível e feito para o outro”, onde o propósito é “descobrir, compartilhar e ser feliz”.

O Mimo invade Amarante com cultura, espalhando-se durante três dias por sete espaços: Parque Ribeirinho, Museu Amadeo Souza-Cardoso, Igreja de São Gonçalo, Cinema Teixeira de Pascoaes, Centro Cultural Amarante, Largo de São Gonçalo e o Parque Florestal de Amarante.

Mas nem só de música vive a terceira edição do certame, até porque, diz Lu Araújo, “Portugal é talvez o país com mais festivais por metro quadrado no mundo, mas não tinha nada como o Mimo”. Exibição de 13 filmes, workshops, debates, oficinas criativas, programação educativa e infantil, roteiro cultural e uma chuva de poesia dedicada à autora brasileira Hilda Hilst completam um cartaz de cruzamentos e encontros artísticos.

Um dos principais atrativos é a exposição inédita “Os Modernistas. Amigos e Contemporâneos de Amadeo Souza-Cardoso”, da coleção Millenium BCP. O público terá a oportunidade de ver de perto 59 obras e revisitar o universo criativo de Amadeo na cidade-natal do pintor, passando também por Almada Negreiros, Eduardo Viana, Francis Smith, Jorge Barradas e Júlio Reis Pereira. A mostra com a curadoria de Raquel Henriques inaugura a 20 de julho, no Museu Amadeo Souza-Cardoso, e fica patente até 28 de outubro, data em que se assinala o centenário da morte do autor.

O festival, promovido pela Câmara Municipal de Amarante, fez com que aproximadamente 60 mil pessoas passassem pela cidade em 2017, o que levou a uma taxa de 99% de ocupação hoteleira. “Acreditamos que a cultura pode estar fora dos grandes centros e que a cultura pode casar com uma cidade como Amarante”, frisa o presidente da autarquia, José Luís Gaspar. O edil realça que este Mimo “transfigura a cidade, valoriza o património e a natureza”, o que fez com que a localidade “avançasse muitas décadas”.

A programação completa e outras informações podem ser consultadas AQUI.