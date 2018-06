Obras de Júlio Pomar e Domingos Rebelo revisitadas no domingo em Odivelas

O roteiro turístico, que a Câmara Municipal de Odivelas realiza no domingo pelo concelho, pretende pôr em evidência pinturas do século XX, nomeadamente de artistas como Júlio Pomar e Domingos Rebelo

A Câmara Municipal de Odivelas realiza no domingo um roteiro turístico pelo concelho que pretende pôr em evidência pinturas do século XX, nomeadamente de artistas como Júlio Pomar e Domingos Rebelo, anunciou esta terça-feira a autarquia.

O "Roteiro Pintura do Século XX" é destinado "ao público em geral" e prevê um conjunto de visitas guiadas a "locais histórico culturais" do concelho de Odivelas, como a igreja da Sagrada Família (Pontinha), a Fonte das Fontainhas (Caneças) e o painel da Rodoviária de Lisboa (Caneças).

Em declarações à agência Lusa, a vereadora da Câmara Municipal de Odivelas (distrito de Lisboa) com o pelouro do Turismo, Mónica Vilarinho, sublinhou que este tipo de iniciativas "ajuda a divulgar o património do concelho que para muitos é totalmente desconhecido".

"Para nós é importante dar a conhecer o território de Odivelas enquanto referência local de visita turística e neste caso na pintura do século XX. As pessoas de Odivelas acabam por conhecer o que muitas vezes não conhecem o que também é positivo", apontou.

O primeiro ponto de paragem deste roteiro será a igreja da Sagrada Família da Pontinha, construída em 1954, onde se destacam doze vitrais da autoria de Júlio Pomar, recentemente falecido, e uma pintura na capela mor do pintor açoriano Domingos Rebelo (1891-1975).

A visita segue para a vila de Caneças onde se destacam painéis nas fontes das Fontainhas, da autoria de Eduarda Filhó, e o painel da Rodoviária de Lisboa (autor desconhecido), que são alusivos às profissões típicas da região, no início do século XX, nomeadamente as lavadeiras e aguadeiras.

Além deste roteiro sobre pintura do século XX, a Câmara Municipal de Odivelas realiza mais dois subordinados à arte urbana e à história das igrejas do concelho.

"Tem havido muita participação e curiosidade em participar nestas visitas, até porque as pessoas procuram ver em Odivelas algo diferente que não apenas a marmelada branca", atestou.

A participação nestes roteiros é gratuita, mediante inscrição prévia por telefone ou email da autarquia.