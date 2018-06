Rui Moreira alega que está em causa soberania cultural do Porto

Câmara do Porto vai recorrer para o Tribunal Constitucional do chumbo do Tribunal de Contas à empresa Porto Cultura. Rui Moreira diz que falta de visto afeta a estratégia cultural da cidade e coloca em risco a salvação do Cinema batalha, Teatro Sá da Bandeira e do Coliseu

O presidente da Câmara do Porto reagiu em conferência de imprensa, esta segunda-feira no Rivoli, ao segundo chumbo do Tribunal de Contas (TdC) à criação da Empresa Municipal de Cultura do Porto, cujo acórdão considera não ser a mesma “tendencialmente autossustentável”, devido à "insuficiência do estudo de viabilidade económica" e a violações do regime jurídico de atividade empresarial.

Rui Moreira lembrou que as empresas municipais têm sido “fundamentais para o cumprimento dos desígnios municipais. Com elas, e através delas, terminámos o [primeiro] mandato com mais investimento público, melhor serviço público, melhor gestão e endividamento bancário zero nestas empresas”. Neste caso específico, o autarca aponta que “a empresa municipal de cultura é o instrumento público essencial para manter no domínio público um programa cultural que pretendemos alargar e densificar”.

Contudo, Rui Moreira aponta que “o entendimento que o Tribunal de Contas fez sobre a lei em causa não é o mesmo, pelos vistos, que motivou o legislador. Ou seja, considera que as especificidades das empresas municipais da cultura só relevam para a sua extinção, não para a sua criação. Entendeu o legislador - bem - que a cultura é diferente. Entende o Tribunal de Contas que essa diferença só se aplica às já existentes. Ora, no nosso entender, essa interpretação, a ser correta, será inconstitucional por ser discriminatória”.

Em comunicado, a autarquia avança que o presidente da Câmara do Porto está decidido a avançar com pedido de recurso para o Tribunal Constitucional, tendo também já colocado “à consideração do senhor Primeiro-Ministro uma nova iniciativa legislativa urgente que, sem margem para dúvidas, torne ainda mais claro o alcance da norma que exceciona as empresas municipais de cultura”.

Rui Moreira frisa que o novo chumbo do TdC vem pôr em causa a continuidade de projetos emblemáticos como o Teatro Municipal do Porto, o programa Cultura em Expansão, a Galeria Municipal e o Festival Dias da Dança, mas também as intervenções para salvar o Cinema Batalha, o Teatro Sá da Bandeira e o próprio Coliseu. E alerta que “no fundo, o que está em causa é a soberania cultural do Porto”.