"Porto Cultura, um processo leviano". PS pronto para trabalhar via alternativa

Vereação do PS da Câmara do Porto sustenta que que o chumbo do Tribunal de Contas é o corolário lógico de um processo conduzido de forma leviana pelo executivo municipal

Os quatro vereadores do PS da Câmara do Porto consideram que era previsível o novo chumbo do TdC à Empresa Municipal Porto Cultura, sustentando que a falta de visto “é o corolário lógico de um processo conduzido de forma leviana pelo executivo municipal”. A vereação liderada pelo presidente da Distrital do PS/Porto, Manuel Pizarro, recorda que a empresa municipal para a gestão dos equipamentos culturais da cidade sempre “mereceu reservas ao partido”, fundamentalmente pela pressa de aprovar a criação de uma nova empresa municipal a pouco mais de dois meses das últimas eleições autárquicas.

“A pressa da atual maioria municipal levou a que não fosse acautelado o respeito pelas normas legais a que deve obedecer a criação de uma empresa municipal e o próprio estudo económico que lhe serve de base sofre de sérias insuficiências”, adianta a vereação rosa.

Em comunicado, o PS recorda que alertou desde início Rui Moreira para as lacunas do processo, “mas o executivo de forma auto-suficiente recusou-se a ouvir os alertas e as proposta que apresentámos”. Para o PS, o chumbo à criação da empresa municipal “não pode e não deve” ser, contudo, usado como pretexto para prejudicar a política cultural do Porto.

“O funcionamento do Teatro Municipal do Porto (Rivoli/Campo Alegre), da Galeria Municipal Almeida Garrett, das bibliotecas e dos museus, bem como a reconversão do Cinema Batalha, estão assegurados”, garante o partido, anunciando que a Câmara do Porto “vai deliberar, amanhã, em reunião pública, apoiar o Teatro Experimental do Porto, o Festival Internacional de Marionetas do Porto e o Teatro do Bolhão”.

Segundo os eleitos do PS, a constituição de uma empresa municipal facilita a intervenção da Câmara no domínio cultural, mas “não é indispensável, como os últimos anos ilustram de forma exuberante”. Perante as reconhecidas vantagens operacionais de uma empresa municipal no funcionamento de estruturas cuja programação é feita por ciclos plurianuais, a vereação rosa disponibiliza-se para num debate transparente no executivo encontrar “a solução jurídica que permita a criação de uma empresa alternativa no contexto da refleção sobre o conjunto do setor empresarial do município”.