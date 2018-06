Na era Trump, Murphy Brown está de volta

Ano sim, ano não, ano sim, ano sim, por entre as novas apostas de programação dos grandes canais abertos norte-americanos lá surgia um ‘remake’, uma revisitação a uma série de sucesso no passado. Este ano – sinal dos tempos –, é uma mão-cheia. Pelo que foi dado a ver por estes dias nos “LA Screenings”, o revivalismo instalou-se definitivamente na próxima temporada televisiva, a iniciar com a rentrée no outono que vem. Se não bastasse a força dos títulos, associada às boas memórias dos espectadores e dos resultados outrora obtidos pelos canais, juntar-se-ão pelo menos mais dois fatores a impulsionar estas opções: o esforço de comunicação e marketing é menor e menos oneroso; o apelo aos públicos de escalões etários mais velhos (os mais resilientes no consumo de televisão linear, aberta e gratuita) é potencialmente maior.

Esta tendência revivalista que vai escancarar portas depois do verão terá de dar provas de vida na medição das audiências, mas o que é certo é que desta feita a maioria dos canais se prepara para estrear ‘remakes’, uns mais antigos outros nem tanto. A CW enterrou “Vampire Diares”, mas a história dos belos e jovens vampiros, lobisomens (e outras criaturas sobrenaturais) prossegue pelo futuro fora com o ‘spinoff’ “Legacies”.

Ainda no domínio das séries ligeiras inspiradas no oculto, “Charmed” – e a saga das bruxas da nossa era – ganha nova vida com as filhas a tomarem os papéis principais. A Fox retoma “Last Man Standing”, a ABC mantém “Roseanne” na grelha de programas, bem como a NBC com “Will and Grace”. A Netflix, no campeonato do ‘streaming’ prossegue com “Lost in Space” e o YouTube Red com “Cobra Kai”, sequela de “Karate Kid”. A CBS fá-lo-á em dupla com a série policial “Magnum P.I.” e com o regresso da comédia mordaz “Murphy Brown”.

Nos “LA Screenings” não foi dado a ver um ‘clip’ sequer da premiada série que fez furor nas décadas de 80 e 90, porque as gravações estão em curso em contrarrelógio. “Murphy Brown”, as aventuras e desventuras de uma jornalista de investigação e pivô de um magazine informativo do ficcionado canal televisivo FYI, há de regressar com Candice Bergman no centro da ação e com praticamente todo o elenco. A série original estreou em novembro de 1988 e esteve dez anos no ar (247 episódios). Se não for pelos Emmys e Golden Globes arrecadados ao longo das dez temporadas de exibição, “Murphy Brown” será recordada pelo episódio em que o vice-presidente norte-americano Dan Quayle (George Bush), em campanha para a reeleição em 1992, abordou a questão dos valores da família e mencionou em público a personagem Murphy Brown por desenvolver um enredo em que se preparava para dar à luz e se tornar uma mãe independente. Se todos os motivos enunciados não bastassem, para a CBS, conforme se pode ver e ouvir, “Murphy Brown” teria de regressar por estes dias na vigência do Presidente Donald Trump.