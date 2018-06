Assim na terra como no céu

Em meia dúzia de anos, Josh Tillman conseguiu construir uma das personagens mais intrigantes da música contemporânea. Depois de ‘enterrar’ J. Tillman, a sua encarnação enquanto cantautor taciturno, o norte-americano começou do zero. Para trás ficaram oito álbuns que pouca visibilidade lhe trouxeram e quatro anos como baterista dos Fleet Foxes, banda que acompanhou tanto em estúdio (gravou “Helplessness Blues”, de 2011) como em palco. Até 2012, Josh Tillman era um músico pouco mais do que anónimo. E depois aconteceu-lhe “Fear Fun”, disco-maravilha que tem o mesmo brilho e impacto que as frases iniciais dos grandes romances. Capítulo primeiro desta deliciosa aventura, o álbum de ‘Nancy From Now On’ ou ‘Only Son of the Ladiesman’ é uma coleção inatacável de canções milagrosas e o manifesto — febril, absurdo, alucinogénico — do que estava para vir. E que, mesmo tendo em conta a fasquia de uma estreia imaculada, continua a surpreender. Em seis anos, o mundo conheceu quatro álbuns de Father John Misty, o que revela um ritmo de lançamentos acima da média para os padrões modernos. Ainda no ano passado, o nativo do estado de Maryland, agora radicado em Los Angeles, deixou muitos dos seus fãs sem saber o que pensar de “Pure Comedy”, um álbum tremendamente ambicioso, no qual parecia observar o planeta azul de um qualquer ponto distante no espaço sideral.

Da concisão pop de ‘Total Entertainment Forever’, um dos temas mais acessíveis do disco, à bizarria de ‘Leaving LA’, uma espécie de autobiografia de quase 15 minutos, “Pure Comedy” dividiu as águas entre os que se mantiveram acólitos de Father John Misty e os que choraram o desaparecimento progressivo do homem que, desde “Fear Fun”, atacava cada palco com um diabólico menear de anca. Escrito num ápice e gravado em cerca de três semanas, “God’s Favorite Customer” pouco tem a ver com “Pure Comedy” e o seu acutilante comentário sociopolítico. Mas longe vão também os tempos da euforia romântica de “I Love You, Honeybear”, o segundo álbum de Father John Misty e possivelmente aquele que mais longe levou a sua palavra. Em quase tudo “God’s Favorite Customer” parece ser uma reação ao que ficou para trás. Se em 2017 Josh Tillman deu incontáveis entrevistas, desta vez o silêncio é quase total.

Sabemos apenas que a inspiração veio de um período de seis semanas em que o músico viu a sua vida ir “por água abaixo”, acabando a viver num hotel. E que, com o fiel parceiro Jonathan Wilson em digressão com Roger Waters, acabou por confiar o grosso da produção a Jonathan Rado, dos Foxygen. Tudo o resto é um relativo mistério — relativo, porque basta escutar com atenção ‘Just Dumb Enough To Try’ (uma nova entrada para o Panteão Misty), ‘Please Don’t Die’ ou a mui reveladora ‘The Songwriter’ para perceber que, desta vez, Josh Tillman não se está a esconder por trás do seu intelecto ou do seu humor. “God’s Favorite Customer” é uma catarse de algo que correu mal, muito mal; virando a lupa do mundo para si mesmo, o “oldest man in folk rock”, como jocosamente se descrevia em ‘Leaving LA’, encontra uma nova humildade e faz um ato de contrição. Num estilo de produção desnudo e retro (“Já gozavam comigo por estar sempre a falar do ‘White Album’ dos Beatles, disse à “Uncut”), Misty é, pela primeira vez nesta segunda vida, aquilo que se costuma dizer da ‘turma’ dos songwriters: confessional, intimista, honesto. E surpreendentemente — ou não, pois a quem é bonito tudo fica bem — assenta-lhe muito bem.