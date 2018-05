O novo circo vai chegar ao Coliseu do Porto

A relação entre o Coliseu do Porto e o circo é um casamento antigo e feliz, a celebrar as bodas de diamante, tendo construído uma história e uma tradição indelével, pertencente ao imaginário da cidade desde há 75 anos. Desde a sua fundação e durante a quadra natalícia, a sala de espetáculos transforma-se no chapitô da Invicta, fazendo as delícias de pequenos e graúdos. Mas, tal como em todos os relacionamentos, as partes têm de se readaptar.

O Coliseu mudou e rejuvenesceu das cinzas. As artes circenses também e cruzam-se atualmente com novas linguagens, como o teatro físico ou a poesia. E assim nasce a primeira edição do Festival Internacional de Circo do Porto, realizada entre 13 e 16 de setembro, com a presença confirmada de 12 companhias (maioritariamente internacionais) e com mais de 40 apresentações, dentro e fora de portas, com um cartaz inteiramente gratuito.

“O Coliseu é reconhecido como o grande chapitô da cidade e sentimos a necessidade de fazer a ponte entre o circo mais tradicional e aquele mais contemporâneo, com linguagens mais multifacetadas”, explica o presidente do emblemático espaço cultural, Eduardo Paz Barroso, considerando prematuro assegurar, para já, a realização de futuras edições. “Seria especulativo apontar mais longe, o que não quer dizer que não sejamos ambiciosos”, nota o dirigente.

Lara Jacinto

As companhias, oriundas de várias latitudes geográficas e artísticas, trazem na bagagem espetáculos para todas as idades e muitos deles em estreia nacional, com destaque para o coletivo francês Lapsus, que mostra no Coliseu do Porto, nos dias 15 e 16 de setembro, a criação “Six pieds sur terre”. A cenografia, pode ler-se no texto de apresentação, “foi pensada para transmitir uma ideia de (des)construção, através de movimentos mas também de tijolos e até de cascas de ovo”, combinando uma “narrativa engenhosa, humor, domínio de movimento e criatividade”.

Se a sala de espetáculos portuense será o epicentro do Festival Internacional de Circo do Porto, a oferta artística sai à rua e estende-se a vários espaços públicos, como o Largo de Santo Ildefonso, a Praça da Batalha e a Praça dos Poveiros, bem como ao Jardim de São Lázaro.

Através de uma performance de rua poética, a companhia belga D’Irque & Fien chega bem afinada com “Sol Bemol”, ocupando o Largo de Santo Ildefonso durante os dias 13, 14 e 15 de setembro. Já o Jardim de São Lázaro servirá de ponto de encontro para o circo, o teatro e a poesia, dando origem ao espetáculo “3D”, do grupo artístico francês HMG.

A dupla germânica Zircus Morsa estreia em Portugal a criação “La Fin Demain”, espetáculo que combina o circo atual e a dança, e promete agitar a Praça dos Poveiros, entre 14 e 15 de setembro.

Um dos momentos mais introspetivos terá lugar na Praça da Batalha e assume-se como uma viagem poética intitulada “Bruit de Couloir”, a cargo do francês Clément Dazin, artista que fará confluir o malabarismo, a dança contemporânea e os gestos inspirados no hip hop. “Uma performance irreal, terrivelmente bela, terrivelmente humana”, descreve o magazine cultural gaulês “Télérama”, relativamente ao espetáculo que será apresentado nos dias 14, 15 e 16 de setembro.

A programação, gizada por João Paulo Santos, “tem uma cor múltipla” e mostra uma “paleta infinita de espetáculos muito diferentes”, frisa o premiado acrobata de mastro chinês, radicado em França há vários anos. “Vamos tentar criar uma atmosfera mágica”, assegura o programador, ressalvando que “o circo contemporâneo é uma expressão artística muito desenvolvida nos últimos 20 anos um pouco por toda a Europa, mas com epicentro em França”.

Distante dessa realidade, “Portugal ainda está um pouco em atraso”, prossegue o consultor artístico do festival, defendendo que isso “pode ser recuperado” com iniciativas deste género, importantes para “formar novos públicos” e impulsionar uma “dinâmica no país que pode inspirar futuros criadores”.

Trabalhar a autoestima dos jovens com um Circo Social

A oferta cultural do evento inclui também uma conferência internacional, promovendo a discussão e a literacia para o novo circo, fazendo um contraponto entre o panorama desta área artística em Portugal e na Europa.

Outro dos objetivos fundamentais é promover a coesão social e despertar o interesse dos mais novos para as artes circenses. Exemplo essencial disso mesmo é o projeto educativo “Circo Social”, no qual João Paulo Santos e Elsa Caillat estão a trabalhar, desde março e até julho, com um grupo de jovens da freguesia do Bonfim, explorando a aprendizagem de múltiplas linguagens artísticas, nomeadamente a dança, o movimento, o teatro, o ‘clown’ e o circo. “Não pretende formar artistas circenses, mas pretende sobretudo dotá-los das ferramentas necessárias para aprender uma técnica”, esclarece João Paulo Santos. “Permite também trabalhar a autoestima necessária para ultrapassar obstáculos e essas são ferramentas que estes jovens vão precisar também na vida”, enaltece o coordenador.

O resultado desta residência artística será apresentado pela primeira vez no dia 1 de julho, integrando a programação do “Cultura em Expansão”, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Porto. O grupo de adolescentes terá a oportunidade para apresentar o seu trabalho durante o festival, entre 13 e 16 de setembro, através de algumas performances.

A primeira edição do evento conta com um orçamento de 180 mil euros, com 85% dessa verba a ser financiada pelo Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).