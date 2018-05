De Joshua Redman a Manuel Cruz com Abrunhosa e Brückner – o longo Verão da Casa da Música

O Verão na Casa da Música vai ser intenso e quente, independentemente das temperaturas exteriores. Este ano, pela primeira vez, haverá concertos na Sala 2 todos os dias do mês de agosto, num programa dedicado em exclusivo à música feita em Portugal. O sinal de partida é dado na próxima sexta-feira, com concertos grátis para assinalar o Dia Mundial da Criança, mas, depois, há todo um leque de ofertas a exigir uma constante consulta do programa.

Na conferência de imprensa de apresentação do ciclo "Verão na Casa 2018", realizada hoje, António Jorge Pacheco, diretor artístico da Casa da Música, fez alguns dos destaques possíveis numa proposta que inclui a continuação da integral das sinfonias de Brükner, dos concertos para violino de Mozart, mas também propostas inovadoras como Pedro Abrunhosa num concerto concebido de raiz com a Orquestra da Casa da Música. De resto, “Impulso de Bruckner”, com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, no próximo sábado, às 18 horas, sob a direção musical de Leopold Hager é um dos primeiros destaques.

Como o é, numa outra dimensão, a 19 de junho, às 19h30, o considerado “imperdível” concerto com o Remix Ensemble Casa da Música e o Coro Comunitário, sob a direção musical de Pedro Neves. De Philip Venables será apresentado “The Gender Agenda, para ensemble, vídeo e eletrónica”. Faz ainda parte do programa a peça “Orango, para ensemble, vídeo e eletrónica”, de Oscar Bianchi.

Na área da música popular, um dos concertos que está a gerar grande expectativa é a reunião de Manuel Cruz com a Orquestra Jazz de Matosinhos. Acontecerá a 9 de junho. A OJM tem outras participações, como a prevista para 27 de julho, na Praça Guilhermina Suggia, em Matosinhos, onde apresentará temas de Sérgio Godinho, com arranjos de Pedro Guedes, Carlos Azevedo e Telmo Marques.

Os concertos fora da Casa começam já a 22 de junho, em Vila Nova de Gaia, na Praça do Arrábida Shopping. A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, com a direção artística Otto Tausk, apresentará peças de Ravel, Manuel de Falla, e Zoltan Kodály. Haverá, depois, extensões à Maia, a Matosinhos ou São Pedro do Sul.

Além de, como sempre, o grande concerto na Avenida dos Aliados, no Porto, a 7 de setembro. A orquestra Barroca da casa da Música incluirá no programa “As Quatro estações”, de Vivaldi, numa noite em que a direção musical estará a cargo de um dos grandes violinistas da atualidade, o russo Dmitry Sinkovsky.. No dia seguinte há um regresso á Avenida, agora com a Orquestra. Sob a direção musical de Baldur Brönnimann Serão interpretadas obras de Johann Srtrauss II, Brahms, Vaughan Williams, Aaron Copland, Georges Bizet e Johann Strauss, entre outros. O programa dos dias 7 e 8 de setembro repete, alternadamente em São pedro do Sul.

Sexta-feira abre a esplanada da Casa da Música. Jorge Prendas, coordenador do Serviço Educativo, chamou a atenção para 24 de junho. O dia da grande festa do Porto, o São João, marcará a estreia oficial do Coro Infantil Casa da Música no palco da Sala Suggia.

Na área do jazz, destaque, a 10 de julho, para-a atuação do saxofonista Joshua Redman, que virá acompanhado pelo baterista Billy Hart, o pianista Ethan Iverson e pelo baixo Bem Street..

Entre muitas outras iniciativas que irão acontecendo, no sentido de criar uma maior proximidade da casa aos cidadãos e ao público potencial, Gilda Veloso, responsável pelo departamento de marketing, revelou que O Verão na Casa irá propor a 20 pessoas que experimentem dormir na Casa da Música. Acontecerá a 13 de julho e poderá ser uma experiência única, no sentido de um melhor conhecimento do que são as vivências da Casa.

A programação completa pode ser encontrada em http://www.casadamusica.com/pt/ciclos-e-festivais/2018/verao-na-casa/?lang=pt#tab=1