Spotify e Apple Music retiraram das playlists artistas por conteúdo e condutas de ódio. Mas uma ameaça de Kendrick Lamar pode mudar tudo

Há sensivelmente duas semanas as músicas de R. Kelly e XXXTentation saltaram das playlists automáticas de Spotify e Apple Music porque os artistas estão acusados de crimes. Há uma nova política contra “conteúdo de ódio” e “conduta de ódio”. Kendrick Lamar não gostou da ideia e ameaçou retirar todas as suas músicas do Spotify, que agora pondera recuar.

O artista português Richie Campbell considera que a indústria musical terá sempre “controvérsia” e que o populismo também chegará a esse mundo. “As pessoas consomem hip hop porque ouvem o relato de uma realidade que não é a delas, mas que é verdade. E isso não deve ser suprimido. Há uma relevância em dizer coisas que são chocantes.”

Tudo começou com o movimento #MuteRKelly no ano passado. O artista norte-americano, acusado recentemente pela ex-namorada de abuso de menores, é associado a crimes de abuso sexual a várias mulheres. O grupo Women Of Color da Time’s Up entrou em ação e pediu justiça para as vítimas do cantor. Mas foi mais longe: apelou a que empresas como Spotify e Apple Music cortassem a ligação com ele, a bem da “segurança e dignidade das mulheres”.

Este novo mundo na indústria musical foi criado há sensivelmente duas semanas. Enquanto a Apple Music fez "desaparecer" R. Kelly nos últimos tempos, sorrateiramente, diz a Pitchfork, o Spotify anunciou a decisão dia 10 de maio. E porquê? Porque não quer estar na mesma página de “conteúdos de ódio” e comportamentos inapropriados da vida privada dos artistas.

A nota da empresa diz o seguinte: “Não toleramos conteúdo de ódio no Spotify -- conteúdo que expressa e promove, defende ou incita o ódio ou a violência contra um grupo ou indivíduo com base em características, incluindo raça, religião, identidade de género, sexo, etnia, nacionalidade, sexualidade, orientação, status de veterano ou deficiência. Hoje [quinta-feira, dia 10 de maio] estamos a anunciar a nossa política relativamente ao conteúdo de ódio e conduta odiosa”.

“É um precedente perigoso”, começa por dizer ao Expresso Richie Campbell. O artista português, salvaguardando que enquanto empresa privada o Spotify faz o que entende, prefere separar as coisas: “Se há crime, são condenados. Mas se as pessoas querem ouvir música, ouvem música…” Richie lembra que na Jamaica aconteceu algo semelhante no passado recente: com a ida de Vybz Kartel para a prisão, houve quem exigisse que as suas músicas fossem banidas.

Para o artista, estas situações vão acontecer cada vez mais, graças à “hipersensibilidade” das pessoas. Richie Campbell centra-se mais na parte do conteúdo, pois aí diz respeito à liberdade de expressão. “Qualquer pessoa pode fazer música, vai sempre haver controvérsia. Isto vai piorar. Amanhã um artista qualquer faz uma letra ofensiva e vem alguém dizer que a empresa é cúmplice daquela mentalidade, porque tem a música nas plataformas. Abriram um precedente”, sentencia, considerando que as tendências norte-americanas chegam a Portugal com facilidade.

E continua: “São sinais dos nossos tempos. O populismo ainda não chegou à música, mas chegará. E quando chegar vai ser uma razia. Qualquer artista precisa do Spotify. Hoje é retirar das playlists, amanhã é retirar da plataforma…”

As músicas de XXXTentation e R. Kelly, que recentemente viu alguns concertos serem cancelados, não foram retiradas da plataforma, mas sim das listas e recomendações que surgem automaticamente, em função de escolhas prévias ou perfil do utilizador. O Spotify, vinca no comunicado nesse 10 de maio, diz que não censura conteúdo “devido ao comportamento do criador ou artista”, mas que quer ver refletidas nas escolhas editoriais (ou nos artistas promovidos) os seus valores. Ou seja, nas tais listas automáticas.

Richie Campbell lamenta os tempos de mudança e acredita que roçam a censura. “A arte é uma representação da realidade em que vives, e é precisamente por causa disso que a música é interessante. As pessoas consomem hip hop porque ouvem o relato de uma realidade que não é a delas, mas que é verdade. E isso não deve ser suprimido. Há uma relevância em dizer coisas que são chocantes. Tudo o que seja censurar a arte, seja música ou comédia, é perigoso. Sou contra.”

Rui Lopes, da Sony, diz que “qualquer entidade, qualquer plataforma, tem o direito de não aceitar ou apoiar um artista pela sua conduta pública”. Este digital account explica que as plataformas têm as suas regras e formas de estabelecer limites. “Existe um acordo que está definido entre labels e plataformas, que tem uma série de obrigatoriedades que devem ser cumpridas.” Lopes lembra que mesmo no YouTube é possível, a qualquer pessoa, denunciar conteúdos que sejam considerados abusivos ou perturbadores.

Mais complicado, admite, é a parte do “conteúdo de ódio”, isto se estivermos de facto a falar das letras dos artistas, algo que não ficou explícito no comunicado da Spotify. “Poderá ser [relativo às letras], mas é sempre muito ambíguo. O que não devem faltar é conteúdos que tenham letras que possam incitar a coisas menos correctas, como violência, e que não são tratadas da mesma forma. [Julgo que este caso do R. Kelly] tem a ver com o facto de ser uma figura pública global, tem muito mais impacto fazer com ele do que com outro artista menos conhecido. Estes casos serão mais recorrentes”, refere Rui Lopes.

Bernardo Miranda, da agência e editora Bridgetown, diz que este assunto é sério. “O Spotify fez uma parceria com várias entidades para ajudá-los a definir o que é conteúdo de ódio. Não é só dizer coisas, tem a ver com conduta também. Vão basicamente criar uma avaliação”, explica.

“O Spotify é uma entidade privada, não tem qualquer responsabilidade social ou moral. Acho que se retirassem as músicas da plataforma seria uma discriminação, mas optarem por não dar destaque, concordando ou não, não me choca. Se é nisso que acreditam, estão no direito de não querer promover.”

Como funcionam, afinal, as tais playlists e o algoritmo? “É exatamente com base no tipo de música que ouvimos e salvamos mais no nosso Spotify. A plataforma faz um tracking a todas as tuas ações. É muito importante, porque 90% dos ouvintes de música não tem tempo ou paciência para procurar música. Prefere descobri-la na rádio, em playlists ou ser aconselhado por amigos.”

E as consequências de estar fora do Spotify? “É trabalhar com menos uma ferramenta, mas felizmente vivemos numa era em que existem outras alternativas. O XXXTentation foi retirado das playlists, mas o seu álbum foi o número 1 da Billboard e aguentou-se durante algum tempo”, informa.

O caso de R. Kelly é também curioso. De acordo com a Associated Press, uma semana depois de o artista ser retirado das playlists, os seus números até cresceram. Antes do anúncio, o norte-americano registava em média 6,584,000 streams por semana; entre 10 e 16 de maio, R. Kelly assinou 6,676,000 streams.

Bernardo Miranda considera que é significativa esta opção das plataformas de música, pois “pode ser de facto um primeiro passo” para algo maior. “Isto pode pôr em causa a liberdade de expressão e a criatividade do artista. Quem são estas entidades para controlar a maneira como eu me expresso? E se for metafórico? Ou com duplos sentidos? A maior verdade da arte só tem de ser entendida pela cabeça do artista. Isto é complexo. Ao fim do dia, o mercado vai responder. Isto pode virar-se contra a Spotify.”

Miranda admite que as redes sociais têm peso. “Hoje em dia existe uma plataforma para as pessoas se queixarem e isso ter impacto real nas empresas. Antes não acontecia. Hoje é possível moldar um bocado as empresas.”

A chegada do populismo à música, garante, é fatal. “Já chegou. Não temos hipótese. Se não for pelo Spotify, é pelas redes sociais. A música já é julgada dessa forma.”

Na última sexta-feira esta trama conheceu novos contornos. Segundo o “The Guardian”, o Spotify estará prestes a recuar na sua decisão. O mote para a reflexão terá sido a ameaça de Kendrick Lamar de retirar todas as suas músicas da plataforma e também a insatisfação de elementos da própria empresa -- Troy Carter, o responsável do Spotify pelas relações com os artistas, terá ameaçado demitir-se. O diário britânico diz ainda que o Spotify está em discussão com a indústria musical e grupos ativistas de direitos civis para ajustar as novas regras, pois os dois primeiros alvos trataram-se de artistas negros.