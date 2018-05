“Extinção” chega ao Porto para mostrar quantas vidas tem a vida na Terra

Há um início embutido no interior de cada final e a perda constitui um lugar para a reinvenção. Está na hora de pensar na vida, através da exposição “Extinção - O Fim ou o Início?” pertencente ao Museu de História Natural (MHN) de Londres, trazida pela primeira vez até Portugal e atracada no Porto até 8 de outubro. A mostra apresenta mais de 60 espécies, como o fóssil de um chasmossauro. E se não pode ir ao espaço, o cosmos vem até si, com a oportunidade de ver de perto um pedaço do meteorito Henbury, pequeno quando comparado com o asteroide de 15 km de diámetro que dizimou os répteis gigantes que dominaram o mundo há 65 milhões de anos. Juntam-se ainda dezenas de exemplares de uma fauna desaparecida - como é o caso do golfinho Baiji, erradicado desde 2006, na China -, mas também casos de animais ameaçados, exibidos lado a lado com outros conservados graças à intervenção da ciência.

A partir do Museu da Alfândega embarque numa viagem no tempo para ver de perto o imponente crânio de um tigre-dente-de-sabre, o exemplar de um alce-irlandês, ostras-gigantes ou o ovo de uma ave elefante. Há gafanhotos das montanhas rochosas, um colossal atum-rabilho ou o aniquilado, desde 1680, pássaro Dodó que sobrevoava as Ilhas Maurícias durante a época em que os navegadores corriam pela expansão marítima e afundaram aquela espécie.

Kevin Webb

Podem ser avistados também autênticos fósseis vivos que desafiam os ciclos temporais de sobrevivência, como a tartaruga-de-couro que cá anda há 110 milhões de anos, ou o peixe mais pequeno do mundo (“paedocypris progenetica", com um tamanho máximo de 7,9mm) descoberto na Indonésia, a par de animais ameaçados como o orangotango, a órix-da-arábia ou as palancas-negras quase exterminadas durante a guerra civil de Angola.

Trata-se de uma odisseia ao passado para aprender o futuro, entre a sombra e a luz, entre a destruição e o renascimento, para dar a conhecer ao público quantas vidas teve e ainda poderá ter a biodiversidade na Terra. “Acaba por ser uma ode à vida”, assim apresenta a diretora da exposição em Portugal, Paula Paz Dias. “A extinção está sempre associada a um fenómeno negativo, que é a perda. Mas temos de ver que isso corresponde ao aparecimento de novas espécies. É sempre um fim, mas ao mesmo tempo um início. A extinção de base vai sempre existir e é positivo que exista”, sustenta a responsável.

Mais de 99% das espécies estão atualmente extintas, depois de cinco destruições em massa, e ninguém pode calcular quando e como será o próximo desaparecimento de larga escala, mas fazemos parte do conjunto de afortunados de 1%. Há 65 milhões de anos um asteróide atingiu a Península de Yucatan, no Golfo do México, dizimando 90% da fauna existente. “Se os dinossauros tivessem sobrevivido, nós não estaríamos aqui hoje, juntamente com todas as outras espécies existentes”, afirma Soraia Salvador, a portuguesa que há dois anos trabalha em Londres, no maior Museu de História Natural do mundo, criado em 1881 e com o acervo de 80 milhões de espécies.

Kevin Webb

O fim do mundo tal como o conhecemos pode ser espoletado por vários fatores, como erupções vulcânicas massivas, movimentos das placas tectónicas, impactos de asteróides, por espécies invasoras ou até pela própria intervenção humana. Até quando haverá lugar para o homo sapiens à face da Terra? Quando poderá chegar o momento do “homo extinctus”? Cada espécie pode perdurar, em média, um milhão de anos e o caminho já vai praticamente a meio, pois estima-se que o homem moderno tenha surgido há 400 mil anos. Somos transitórios, deixamos uma pegada no mundo e devemos aprender com ele.

“Julgamos que o ser humano é todo-poderoso e sabe tudo sobre o planeta, mas a verdade é que o planeta sabe sempre mais do que nós. Estamos tão vulneráveis como qualquer outro animal ou planta”, alerta Soraia Salvador, responsável por fazer a mediação e acompanhar a montagem desta “Extinção” itinerante em Portugal. “A exposição pretende abordar toda a história da vida no planeta Terra, desde as origens até à especulação do futuro. Sempre em torno da extinção, que acaba por ser um motor de evolução. “Há espécies que têm de morrer e desaparecer para dar origem a outras”, frisa a especialista, durante uma visita guiada à exposição.

Kevin Webb

“Extinção - O Fim ou o Início” faz-se acompanhar por informações detalhadas de cada espécime, complementadas com vídeos e jogos interativos, ideais para famílias. Pode ser vista todos os dias da semana, entre as 10h e as 18h, e aos fins de semana e feriados, das 10h às 19h.

Palestras, conferências, workshops e oficinas interativas vão também completar a oferta desta mostra de ciência. Até outubro, Paula Dias tem a expectativa de 100 mil pessoas possam visitar a exposição, considerando que o “trunfo é conseguir a um público de todas as idades”.