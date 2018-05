Fonda: “Fico triste que tantas raparigas sejam abusadas sexualmente em todo o mundo e os homens não percebam o quanto isso as prejudica”

Vão longe os tempos em que Jane Fonda era alvo das feministas, nomeadamente quando, em 1968, fez“ Barbarela”, um filme erótico de ficção científica. Como agora confessou à jornalista do “The Guardian”, não foi um trabalho muito divertido, mas também ela era, naquela época, outra mulher.

Filha do ator Henry Fonda, a atriz perdeu a mãe cedo. Frances Ford Seymor sucidou-se num hospital psiquiatrico — facto trágico que descobriu aos 12 anos ao ler uma revista.

Órfã de mãe e vítima de abuso sexual, como expôs nas suas memórias, Jane Fonda levou muito tempo a fazer as pazes consigo mesma. Até aos 62 anos, explicou, foi como se não habitasse o seu corpo. Não admira, por isso, que diga: “Fico muito triste que tantas raparigas sejam abusadas sexualmente em todo mundo e os homens não percebam o quanto isso as prejudica. Não é algo que acontece suavemente. Pode alterar uma pessoa. E então é preciso muita força de vontade para se conseguir voltar à própria pele, ainda que isso possa ser feito. Não quer dizer que eu me sinta triste acerca desse tempo perdido, desse tempo em que não fui autêntica. A questão tem de ser colocada de outro modo: Por que não ficar orgulhosa de ter conseguido chegar aqui e nunca ter desistido?”

Hoje, Jane Fonda não tem qualquer prurido em relacionar as cirurgias plásticas com o abuso sexual. Não se orgulha dos seus implantes mamários nem dos muitos "lifts" faciais que foi fazendo ao longo dos anos, mas de estar viva para assistir ao movimento #MeToo: “Nunca pensei que viveria para ver algo assim. Sim, acredito que é algo que vai continuar. Não é apenas um momento.”

A atenção de Jane Fonda não vai apenas para as mulheres. Também para os negros: “Quando Trump foi eleito e a supremacia branca foi exposta, percebi, enquanto mulher branca que sou, que a visão que tinha de raça era demasiada estreita. Fiquei totalmente atordoada ao perceber o quão perto da superfície o racismo está. A minha intenção neste momento passa por perceber profundamente o que significa ser negro, nos dias de hoje, nos Estados Unidos. Comecei a estudar, a ler livros. Sou uma mulher branca, e à mulher branca não basta ser empática. Temos de ser intencionais. Temos de confrontar o racismo. Temos de parar isto. Não podemos comprar as mentiras que nos contam de como as prisões ajudam a diminuir o crime, quando na verdade o que acontece é que são as prisões que o criam.” Fonda vai ainda mais longe ao considerar que os Estados Unidos são um país fundado sobre uma escravatura que ainda não acabou.

Em “Book Club”, o último filme em que participa, Jane Fonda é uma espécie de Samantha da série “O Sexo e a Cidade”, uma mulher que descobre outras prioridades na vida depois de ler "As Cinquenta Sombras de Grey”. Alguém que quer sexo sem compromisso. Quanto a ela: “Amo os homens, não desisti deles, mas já desisti do casamento e do namoro.”