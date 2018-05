Fábrica Aliança

Dado que, inexplicavelmente, o grande acontecimento que tem sido alvo de escalpelizada atenção no país que somos, no país que temos, são as diatribes antropofágicas e egocêntricas do presidente do Sporting, o olhar do escriba foi forçado a desviar-se para outro evento, de maior escola mas quiçá de não menor mundanismo: o casamento do príncipe Harry com a plebeia Meghan Markle. Será então este evento real o pretexto para recordar outras núpcias, através do olhar multifacetado com que o cinema - essa gigantesca montra da vida - nos brindou ao longo do tempo.

Assim me permito, com a devida vénia (em sentido literal, claro) aqui invocar um título que cola sem mácula ao que aconteceu em Windsor: "Royal Wedding", de 1951, traz de volta o que nunca se devia ter perdido, ou seja, a destreza aliada à delicadeza da dança de Fred Astaire. A história, romântica como se pede, conta as peripécias de uma dupla - irmã e irmão - de dançarinos cujo espetáculo encerra em Nova Iorque para logo rumar a Londres, cidade que se prepara para celebrar a preceito um casamento... real.

O filme, dirigido pelo notável e nem sempre lembrado Stanley Donen, ficou para sempre marcado pelos números de dança a dois ou a solo: Fred Astaire chama para parceiro... um cabide de pé alto, enquanto aguarda a chegada da parceira para um ensaio que está atrasado. Foi também em "Royal Wedding" que o mundo assistiu, atónito, à dança de Astaire que o leva do chão ao teto, passando (passeando) pelas paredes do quarto de hotel que o acolhe em terras de Sua Majestade. É ver para crer e cantar aquela canção com o maior nome de sempre na história do cinema: "How Could You Believe Me When I Said I Love You When You Know I've Been a Liar All My Life" (pausa para respirar).

Uma outra curiosidade para um outro filme, mais recuado no tempo, mais intrincado no enredo: "It Happened One Night" ("uma Noite Aconteceu", em português) data de 1934 e entrou na história da Academia ao tornar-se no primeiro filme a conquistar o Óscar para Melhor Filme, Melhor Realizador (Frank Capra), Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Argumento Adaptado. Este saiu de um conto de Samuel Hopkins Adams e em boa hora foi ajustado ao cinema graças ao talento do grande Robert Riskin. E do que nos dá conta o argumento? De uma herdeira que decide deixar para trás a figura paterna e preocupada com o noivado que a jovem mimada decide levar avante com um caçador... de fortunas. A fuga deixa um longo rasto de aventura e situações inesperadas, muito por causa de Clark Gable -- perfeito num papel à sua medida, assim como o belíssimo vestido de casamento que Claudette Colbert enverga a caminho do altar... ou do arrependimento? E mais não digo, para mais dizer no parágrafo seguinte.

d.r.

É, ainda hoje, 64 anos passados sobre a sua estreia, um filme inesquecível. Chama-se "Seven Brides for Seven Brothers" ("Sete Noivas para Sete Irmãos") e é um festival de música, coreografia e divertimento puro. O nome diz tudo, mas é preciso (mesmo) ver a película (novamente de Stanley Donen) para saborear o registo de comédia romântica que nos faz esquecer agruras e reconciliar com um entretenimento que julgávamos já não existir, tal a mediocridade que tem invadido o planeta Cinema e o planeta Televisão na última década, para não recuar mais ainda. O filme é uma divertida crónica de costumes profundamente datados e até caricaturados, e vale muito pelos atos musicais, pelo esplendor do Technicolor e pela soberba recriação paisagística capaz de envergonhar qualquer computador moderno. Ah! E pelas melodias e canções onde cabem troncos, cadeiras e demais improvisos que tornam o matrimónio uma possibilidade invejável.

E porque não prolongar o sorriso com "La Cage aux folles"? Édouard Molinaro realizou esta comédia que se tornou um clássico desde que surgiu nos cinemas em 1978. Há quatro décadas, a temática gay não estava propriamente na ordem do dia e o realizador originário de Bordéus arriscou polémica neste filme que narra as peripécias de um casal de homossexuais cuja vida se agita sem paralelo quando o filho de um deles anuncia que vai casar. Claro que é preciso conhecer a noiva - e os pais da noiva - mas como agir naturalmente quando os pais do noivo gerem uma boite pouco recomendável aos olhos da sociedade conservadora, mesmo a St. Tropez? O melhor mesmo é assistir a este filme intemporal que mereceu inclusivamente um "remake" de luxo em 1996: Robin Williams, Gene Hackman e o impagável Nathan Lane honraram o título original, pese embora lhe falte o encanto "kitsch" de Molinaro.

Termino num registo bem mais sério. Porque sério foi o caso que Robert Benton levou à grande tela em 1979 num filme que fez furor e marcou a sua geração. Falo de "Kramer vs. Kramer", ou o lado mais sombrio de um casamento - a separação e a luta pela custódia de um filho menor. A mão experiente de Benton juntou-se ao talento puro de Dustin Hoffman e Meryl Streep na construção de um drama poderoso, credível e sensível sobre relações, descobertas e redescobertas, sobre comunicação e afetos, sobre a dureza que dispensa pudor e reticência quando o mundo parece perseguir-nos, quando nele não vemos razão.

Retratos a cores ou a preto e branco, os filmes que aqui vos deixo assim são pretexto para celebrar com arte (mesmo que seja a sétima) a eterna aliança que une ou desune, mas que nos faz tão humanos como os demais: mesmo aqueles para quem o matrimónio é palavra distante, seguramente dele já ouviram falar...